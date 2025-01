Miasto spłaciło długi klubu Ekstraklasy. Od razu hitowy transfer. "To są jaja"

W ostatnich dniach ważyły się losy Piasta Gliwice. Klub potrzebował spłaty 14 mln złotych długu jeszcze w 2024 r., by mieć ważną licencję na występy w Ekstraklasie. Pod koniec grudnia pomocną dłoń Piastowi wyciągnęły władze Gliwic. - Audyt czarno na białym pokazał, jaka jest sytuacja klubu. Możemy podać rękę Piastowi albo skazać go na niebyt w Ekstraklasie. Gdyby teraz spadł z niej, musielibyśmy włożyć znacznie więcej, aby umożliwić mu docelowo powrót. Jestem gotowa podjąć to ryzyko i dać klubowi szansę - mówiła Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic.

W związku z tym, że klub został dokapitalizowany przez miasto, to Gliwice mają też większe udziały w spółce - mowa o 75,25 proc. - Jestem przerażony tym, co się dzieje i w jaki sposób klub jest zarządzany. Podnoszenie kapitału klubu to dalsze zadłużanie, które w końcu uniemożliwi proces sprzedaży akcji klubu potencjalnemu inwestorowi - przekazał Zbigniew Kałuża, drugi co do wielkości akcjonariusz Piasta.

Po otrzymaniu pieniędzy od miasta Piast dokonał pierwszego transferu. Do klubu trafił Erik Jirka z Viktorii Pilzno, który w sezonie 19/20 był wypożyczony do Górnika Zabrze. Na tym transferowe działania Piasta się nie zakończyły.

Piast Gliwice ściąga piłkarza z Ligue 1. "To są jaja"

Piast poinformował w oficjalnym komunikacie o drugim zimowym transferze. To Akim Zedadka, który odszedł z Lille bez kwoty odstępnego i podpisał kontrakt do końca tego sezonu. Jest jednak zawarta opcja przedłużenia umowy o dodatkowy sezon. Zedadka to były piłkarz Clermont Foot, Lille, Auxerre, Lens czy Realu Zaragoza. Zedadka zagrał 66 meczów na poziomie Ligue 1 i ma za sobą jeden występ w kadrze Algierii.

Zedadka prawdopodobnie będzie następcą Arkadiusza Pyrki, który nie pojawił się w kadrze Piasta na styczniowy obóz w hiszpańskim L'Albir. "Za pieniądze z miasta baluj", "miasto zapłaci", "podatnik - główny sponsor polskiego futbolu" - czytamy w komentarzach na portalu X. "To są jaja, że za pożyczkę z miasta zadłużony po uszy klub ściąga takich ludzi jak on i Jirka" - napisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Piast Gliwice rozpocznie rundę wiosenną Ekstraklasy od wyjazdowego meczu ze Śląskiem Wrocław. To spotkanie odbędzie się 3 lutego o godz. 19:00.

Piast zakończył rundę jesienną Ekstraklasy na jedenastym miejscu z 22 punktami i ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.