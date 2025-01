Gorąco wokół Jakuba Modera. Walczą o niego słynne kluby!

Sytuacja Jakuba Modera w Brighton nie zmienia się od wielu miesięcy. Pomocnik po serii bolesnych kontuzji i długich rehabilitacji nadal nie wrócił do regularnej gry, a na boisku pojawia się sporadycznie. W tym sezonie uzbierał tylko 147 minut i jego brak występów jest również problemem reprezentacji Polski. Być może wszystko zmieni się po ewentualnym transferze.

REKLAMA

Zobacz wideo Życiowy wynik Pawła Wąska! Absolutny thriller w finale TCS

Jakub Moder odejdzie z Brighton? "Walczą" o niego kluby Premier League

Według portalu caughtoffside.com jeszcze tej zimy Moder może wreszcie opuścić Brighton i znaleźć okazję do regularnych występów w innych zespołach. Źródło twierdzi, że klub jest gotowy "spieniężyć" Polaka z uwagi na jego liczne kontuzje, a sam piłkarz nie jest zadowolony z wymiaru gry pod wodzą Fabiana Hurzelera.

Dla obu stron sytuacja układa się całkiem nieźle, w Premier League znalazło się dwóch potencjalnych kupców na Modera. Źródło twierdzi, że te zespoły nawet "walczą" o pomocnika i chcą go w swoich barwach już zimą. Mowa o Leicester City i Evertonie, czyli kolejno 19. i 16. drużynach tabeli. 25-latek miałby pomóc w spełnieniu celu na ten sezon - utrzymaniu w elicie.

Kontrakt Modera obowiązuje do czerwca 2025 roku, więc mógłby on podpisać umowę z nowym klubem, ale odszedłby do niego dopiero latem. Dla Brighton jest to ostatnia okazja, by na nim zarobić, a dla zawodnika szansa, by jeszcze w tym sezonie grać regularnie.

Bliższy pozyskania Modera ma być Leicester, który oferuje mu dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Nie wiadomo, jak zapatruje się an to 31-krotny reprezentant Polski, ale rzekomo bardzo chciałby zostać w Premier League. W tle pojawia się także zainteresowanie dwóch klubów Bundesligi - Freiburga i Stuttgartu.

"Jeśli rozmowy z piłkarzem przeciągną się w styczniu, to według źródeł oba kluby Bundesligi mogą w późnych godzinach zdecydować się na jego transfer" - czytamy. Wiele wskazuje na to, że Moder tej zimy na pewno przywdzieje nowe barwy.