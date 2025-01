Media: To ma być nowy klub De Bruyne. Absolutna sensacja!

Manchester City popadł w poważne tarapaty. Kolejne mecze to kolejne rozczarowania. W 13 spotkaniach odniósł tylko jeden triumf. Koniec roku przyniósł jednak nadzieję. Drużyna Pepa Guardioli w końcu wróciła na zwycięską ścieżkę i wygrała dwa starcia z rzędu - z Leicester (2:0) i z West Hamem United (4:1) - dzięki czemu awansowała na szóste miejsce w Premier League, ale o obronie tytułu jak na razie może pomarzyć. W klubie w końcu pojawiły się nieco lepsze nastroje, choć już wkrótce mogą zostać zmącone. Niewykluczone, że dojdzie do rozstania z wielką gwiazdą.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zmienili się Lewandowski, Szczęsny i Błaszczykowski? Niezwykła Metamorfoza!

Kevin de Bruyne o krok od MLS? Nowicjusz zgłosił się po Belga

Mowa o Kevinie de Bruyne. Belg jest cieniem samego siebie w tym sezonie. Nie dość, że słabo spisuje się na murawie, to często trapią go kontuzje. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca tego roku i wydaje się, że nie zostanie przedłużony.

De Bruyne nie musi jednak martwić się o przyszłość. Już wcześniej media informowały, że zainteresowanie pomocnikiem wyrażają saudyjskie kluby. Ale raczej tam piłkarz nie trafi. Ma inny cel, o czym donosi "The Athletic". Jego kolejnym pracodawcą może zostać San Diego FC, a więc nowa drużyna Major League Soccer. "Belg i nowicjusz MLS, krążyli wokół siebie przez wiele miesięcy. Teraz transakcja wydaje się bliższa niż kiedykolwiek" - pisali dziennikarze.

"W maju po raz pierwszy informowano o wzajemnym zainteresowaniu. I wówczas jasne było, że de Bruyne wolałaby przenieść się do MLS niż do Saudi Pro League. To właśnie rynek kalifornijski był rozważany przez piłkarza jako jeden z preferowanych kierunków, gdyby miał przenieść się do Stanów Zjednoczonych" - dodano.

Zobacz też: Grabara podpalił. Teraz ujawniają kulisy. "Będzie gorąco".

San Diego FC się zbroi

Transakcja planowana jest na lato, kiedy to Belg stanie się wolnym zawodnikiem. San Diego chce stać się potęgą amerykańskiego futbolu i podbić MLS. Jak donosiły media, ma podobny plan do Interu Miami i zamierza ściągnąć wielkie gwiazdy, by natychmiast wzbudzić zainteresowanie. Informowano, że oprócz de Bruyne do ekipy może dołączyć m.in. Sergio Ramos.

Kevin de Bruyne rozegrał w tym sezonie 18 meczów, ale zdobył w nich zaledwie dwa gole i trzy asysty. Kolejną okazję do wpisania się do protokołu meczowego będzie miał w sobotę 11 stycznia, kiedy to Manchester City zagra z Salford City FC w ramach trzeciej rundy FA Cup.