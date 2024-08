Media: Hitowy transfer Lecha. Biorą piłkarza ze słynnego klubu

Lech Poznań w tym okienku sprowadził Daniela Hakansa z Valerengi, Alexa Douglasa z Vasteras, Iana Hoffmanna z Moss, Filipa Jagiełłę z Genoi oraz Bryana Fiabemę z rezerw Realu Sociedad. Prawdopodobnie nowym piłkarzem "Kolejorza" zostanie też Patrik Walemark z Feyenoordu Rotterdam.

Media: Lech blisko wzmocnienia. To skrzydłowy Feyenoordu

"Patrik Walemark jest na dobrej drodze do wyjścia z Feyenoordu. Lech Poznań doszedł do porozumienia z drużyną z Rotterdamu w sprawie transferu, dzięki któremu lewy pomocnik może zostać wypożyczony do klubu z polskiej Ekstraklasy. Nie jest jasne, czy w ramach transakcji istnieje opcja zakupu" - czytamy na portalu 1908.nl.

Co ciekawe, jeszcze dwa dni wcześniej wydawało się, że transakcja może nie dojść do skutku. Według dziennikarzy tego samego portalu do wyścigu o piłkarza miał dołączyć austriacki Sturm Graz. Na dodatek miał w tym wyścigu prowadzić. Ale sytuacja znowu się zmieniła.

"Sturm Graz chciał przejąć transakcję i miał lepsze referencje finansowe, ale wybór Walemarka ostatecznie wydaje się wiązać ze sportowym obrazem Poznania. Klub z Polski gra zawsze w ustawieniu 4-2-3-1, podczas gdy Sturm Graz często gra w ustawieniu 4-3-1-2" - czytamy.

Walemark gra głównie jako skrzydłowy, ale też jako ofensywny pomocnik. Jeśli Szwed trafi na Bułgarską, to najprawdopodobniej będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie z Iworyjczykiem Adrielem Ba Louą, Irańczykiem Alim Gholizadehem czy Bośniakiem Dino Hoticiem. Walemark poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Heerenveen. W styczniu 2022 r. Feyenoord zapłacił za niego 3,25 mln euro. Poprzednie rozgrywki w wykonaniu Szweda to trzy gole oraz cztery asysty w 24 meczach.