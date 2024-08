Krzysztof Jakubik był atakowany nożem przez Paulinę B.? Prokuratura odpowiada

Krzysztof Jakubik przez lata był polskim sędzią zawodowym i międzynarodowym, prowadząc setki meczów na poziomie ekstraklasy. Od 1 kwietnia tego arbitra nie ma jednak w ogóle wśród czynnych sędziów - nie przyznano mu uprawnień sędziowskich na sezon 2024/25, a ponadto w toku jest sprawa rozwiązania jego kontraktu zawodowego z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jak ujawniliśmy tydzień temu w Sport.pl, wszystko przez prokuratorskie zarzuty o znęcanie się nad byłą partnerką, również sędzią, Pauliną B., do których Jakubik się przyznał.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz o przyszłości Szczęsnego. "Jak każdy z zawodników"

"Krzysztofowi J. zarzucono, że od grudnia 2023 r. do 18 marca 2024 r. w Chełmnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną P.B. w ten sposób, że ubliżał jej słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał i wyśmiewał, podważając jej kobiecość, kierował groźby pozbawienia życia oraz popsucia jej opinii w środowisku sędziowskim, sugerował popełnienie samobójstwa, bił pięściami po ciele, miażdżył nos, deptał po stopach, przypierał do mebli, wyrywał włosy, wykręcał ręce i nogi w stawach, kopał po ciele, przygniatał kolanem do klatki piersiowej, gryzł, szczypał, ciągnął za piersi, a także podduszał powodując w ten sposób zasinienia i otarcia naskórka na jej twarzy i kończynach, tj. popełnienie przestępstwa znęcania się (art. 207 par. 1 Kodeksu karnego)" - przekazała Sport.pl Prokuratura Okręgowa w Toruniu.

Sam arbiter pierwotnie nie chciał komentować sprawy, ale po kilku dniach przesłał do mediów oświadczenie, w którym tłumaczył się tak:

"Prokuratura dysponuje materiałem dowodowym, który potwierdza, iż Paulina B. stosowała w stosunku do mnie przemoc fizyczną oraz psychiczną, wielokrotnie grożąc mi pobiciem ze strony niesprecyzowanych osób wywodzących się ze środowisk przestępczych oraz 'zniszczeniem mnie', w przypadku podjęcia przeze mnie jakichkolwiek działań natury prawnej przeciwko niej. Co więcej, obrażenia fizyczne, na które powołuje się wymieniona osoba, powstały wyłącznie w momentach, w których odpierałem bezpośredni atak na moje zdrowie i życie" - napisał Jakubik.

Na oświadczenie Jakubika zareagował pełnomocnik Pauliny B. "Moja klientka nie stosowała wobec Krzysztofa J. przemocy. Wbrew temu co twierdzi Krzysztof J., materiały, które złożył do akt sprawy, nie potwierdzają jego wersji, w tym jego twierdzeń o rzekomym grożeniu nożem. Jest to oczywista nieprawda" - przekazał Sport.pl adwokat Remigiusz Rasmus.

Krzysztof Jakubik był atakowany nożem przez Paulinę B.? Prokuratura odpowiada

O potencjalny atak z użyciem noża, o którym napisał Jakubik, zapytaliśmy Prokuraturę Okręgową w Toruniu. Czy Paulina B. zaatakowała go w ten sposób i był on zmuszony do obrony?

W poniedziałek otrzymaliśmy odpowiedź: "Podany przez Pana wątek pojawił się w toku postępowania w pierwszych wyjaśnieniach podejrzanego Krzysztofa J. Nie znalazł on potwierdzenia w innych środkach dowodowych" - napisał nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu, prokurator Andrzej Kukawski.

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie złożyła do tamtejszego sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Jakubika. Oznaczałoby to pełne przyznanie się do winy oraz potwierdzenie prokuratorskich zarzutów, ale jednocześnie odstąpienie od wymierzenia kary wobec sędziego z Siedlec. Tyle że pełnomocnik pokrzywdzonej zamierza przekonać sąd, że Jakubik powinien zostać ukarany za swoje zachowanie. Rozprawa ma się odbyć w listopadzie.