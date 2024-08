Adwokat Pauliny B. zapowiada kroki prawne za słowa o romansie z trenerem

Od kilku dni zajmujemy się w Sport.pl sprawą Krzysztofa J., sędziego ekstraklasy, który został oskarżony o znęcanie się nad byłą partnerką - Pauliną B. Ujawniliśmy, jakich zachowań dopuszczał się J. oraz że w trakcie postępowania przyznał się do zarzucanych mu czynów. Poinformowaliśmy też, że prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Oddaliśmy głos obu stronom - w imieniu B. wypowiadał się reprezentujący ją adwokat Remigiusz Rasmus z Kancelarii Adwokackiej Schlesinger, a w środę sędzia Krzysztof J. przesłał nam swoje oświadczenie. I to właśnie na twierdzenia w nim zawarte odpowiada teraz Rasmus. Poniżej zamieszczamy jego oświadczenie.

O co chodzi w tej sprawie?

Po kolei. "Krzysztofowi J. zarzucono, że od grudnia 2023 r. do 18 marca 2024 r. w Chełmnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną w ten sposób, że ubliżał jej słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał i wyśmiewał, podważając jej kobiecość, kierował groźby pozbawienia życia oraz popsucia jej opinii w środowisku sędziowskim, sugerował popełnienie samobójstwa, bił pięściami po ciele, miażdżył nos, deptał po stopach, przypierał do mebli, wyrywał włosy, wykręcał ręce i nogi w stawach, kopał po ciele, przygniatał kolanem do klatki piersiowej, gryzł, szczypał, ciągnął za piersi, a także podduszał powodując w ten sposób zasinienia i otarcia naskórka na jej twarzy i kończynach, tj. popełnienie przestępstwa znęcania się (art. 207 par. 1 Kodeksu karnego)" - poinformował prokurator Andrzej Kukawski, Rzecznik Prasowy Prokuratora Okręgowego w Toruniu. Dodał, że w trakcie postępowania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Prokurator, który prowadził sprawę, pod koniec czerwca złożył w Sądzie Rejonowym w Chełmnie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, bo - jak stwierdził - "okoliczności popełnienia zarzuconego Krzysztofowi J. czynu nie budziły wątpliwości, społeczna szkodliwość czynu nie była znaczna, podejrzany nie był dotąd karany, zaś jego właściwości i warunki osobiste, w tym dotychczasowy sposób życia uzasadniały przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa".

Adwokat reprezentujący B. zastrzegł jednak, że będzie przekonywał sąd, by ten wniosek odrzucił i przeprowadził całe postępowanie dowodowe. Przyjęcie wniosku prokuratora przez sąd oznaczałoby, że J. zostałby uznany winnym popełnienia zarzucanych mu czynów, ale nie poniósłby kary. To ważne z zawodowego punktu widzenia: sędzia piłkarski nie może być osobą karaną.

- Zależy nam na tym, by sąd przeprowadził całe postępowanie dowodowe, miał możliwość usłyszenia, co do powiedzenia ma pokrzywdzona, na rozprawie zapoznał się z materiałami sprawy, w tym zeznaniami świadków i na tej podstawie ocenił, jaka powinna być reakcja karna na zachowanie Krzysztofa J. - wyjaśniał Remigiusz Rasmus, adwokat pokrzywdzonej.

Posiedzenie w sądzie, na którym zostanie rozstrzygnięta kwestia, czy uwzględnić wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego, czy skierować sprawę na rozprawę i przeprowadzić postępowanie dowodowe, odbędzie się 5 listopada 2024 r.

Sędzia J. zabrał głos. Sam miał doświadczać przemocy

J. początkowo nie chciał komentować sprawy, ale w środę przesłał Sport.pl oświadczenie, które w całości opublikowaliśmy TUTAJ. Napisał w nim, że twierdzenia Pauliny B. nie są prawdziwe i pomijają kontekst sprawy, który ma być kluczowy dla oceny jego zachowania. Wspomniał, że B. pożyczyła od niego sporo pieniędzy na zakup mieszkania, których do dziś nie odzyskał. Stwierdził też, że to B. wszczynała kłótnie i dążyła do eskalacji napięcia. Zastrzegł, że dostarczył prokuraturze dowody, które potwierdzają, że B. stosowała wobec niego przemoc fizyczną oraz psychiczną i wielokrotnie groziła mu "pobiciem ze strony niesprecyzowanych osób wywodzących się ze środowisk przestępczych oraz zniszczeniem go, w przypadku podjęcia jakichkolwiek działań natury prawnej przeciwko niej". Dalej pisał: "Co więcej, obrażenia fizyczne, na które powołuje się wymieniona osoba powstały wyłącznie w momentach, w których odpierałem bezpośredni atak na moje zdrowie i życie - starając się choćby wytrącić nóż kuchenny z ręki Pauliny B, którego użyciem groziła mi w trakcie jednej z kłótni".

- W dalszej kolejności, odnosząc się do opisów tej sprawy w przekazach medialnych przyznaję, iż prawdą jest, że mój obrońca złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, który został zaakceptowany przez prokuratora. Działanie te było spowodowane wyłącznie faktem, iż od początku dążyłem do jak najszybszego zakończenia tej sprawy poza zainteresowaniem opinii publicznej i uniknięciem długotrwałego procesu sądowego, licząc na możliwość powrotu do zawodu sędziego piłkarskiego. Niestety bowiem, pomimo wielokrotnych prób mediacji w tej sprawie, również za pośrednictwem właściwych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej, Paulina B. nie była zainteresowana rozwiązaniem tej kwestii - jednoznacznie artykułując, że jej celem jest usunięcie mnie ze struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej - pisał, a w ostatniej części oświadczenia napisał, że B. w przeszłości "pozostawała w relacji o charakterze intymnym z trenerem klubu grającego wówczas na poziomie 1 ligi, w okresie, gdy sędziowała mecze w tej lidze jako sędzia asystent".

Adwokat B. zapowiada kolejne kroki prawne przeciwko Krzysztofowi J. "Nieprawdziwe treści"

Niedługo po publikacji oświadczenia Krzysztofa J. odpowiedź na nie przesłał do Sport.pl adwokat B. - Remigiusz Rasmus. Podobnie, jak w przypadku słów J., publikujemy jego stanowisko w całości.

"1. Wyłączną przyczyną zakończenia związku mojej klientki z Krzysztofem J. były jego przemocowe zachowania opisane w postawionym mu zarzucie. Nie miały z tym żadnego związku ani kwestie finansowe ani relacje z innymi osobami.

2. Moja klientka nie stosowała wobec Krzysztofa J. przemocy. Wbrew temu co twierdzi Krzysztof J., materiały, które złożył do akt sprawy, nie potwierdzają jego wersji, w tym jego twierdzeń o rzekomym grożeniu nożem. Jest to oczywista nieprawda.

3. Krzysztof J. złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, bo przyznał się w całości do zarzucanego mu czynu. Potwierdził tym samym, że dopuszczał się takich właśnie zachowań. Tym samym potwierdził, że twierdzenia mojej klientki na temat jego zachowania wobec niej były prawdziwe. Nie przyznawałby się do popełnienia tych czynów i nie wnosiłby o warunkowe umorzenie postępowania, gdyby takie sytuacje nie miały miejsca.

4. Skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego nie następuje dlatego, że sąd ma wątpliwości co do tego czy Krzysztof J. dopuścił się opisanych w zarzucie zachowań (bo przecież się do tego przyznał), lecz dlatego, że podjął próbę stworzenia warunków do pojednania stron, co jednak nie przyniosło rezultatu.

5. Twierdzenia Krzysztofa J. o rzekomym romansie mojej klientki z trenerem klubu 1 ligi są nieprawdziwe i mają na celu jej zdyskredytowanie. W związku z nieprawdziwymi treściami podawanymi przez Krzysztofa J. w jego oświadczeniu zostaną wobec niego podjęte dalsze kroki prawne".