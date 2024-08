Co on zrobił!? Zagranie reprezentanta Polski stało się hitem. "Aż trudno opisać"

Przyszłość Nicoli Zalewskiego był jednym z głównych tematów transferowych w polskich oraz włoskich mediach wokół naszych kadrowiczów. Odkąd trenerem Romy został Daniele De Rossi, to Zalewski grał dużo mniej, zwłaszcza w wyjściowym składzie, nawet mimo zmiany formacji. To sugerowało, że Nicola może zmienić klub w trakcie trwającego okna. Nazwisko Zalewskiego pojawiało się głównie w kontekście Torino, gdzie miało dojść do wymiany między klubami. Dzięki niej Polak trafiłby do Turynu, a w drugą stronę powędrowałby Raoul Bellanova.

- Kiedy wrócę do Rzymu, pomyślę o tym, co dalej w Romie. Zawsze uważałem, że pewne rzeczy robi się we dwoje, a jeśli nie ma woli po żadnej ze stron, to wybieramy różne ścieżki. Zobaczymy, co się stanie. Jest na pewno wiele rzeczy do wyjaśnienia. Musimy porozmawiać z Romą, zanim zdecydujemy, czy będziemy kontynuować współpracę, czy się rozstaniemy - mówił Zalewski podczas Euro 2024 w rozmowie ze Sky Sport. Roma wyceniła Zalewskiego na 10-15 mln euro.

- Fajnie się żyje w Rzymie, pewnie on jest też zadowolony ze swoich warunków kontraktowych, ale może trzeba będzie się cofnąć zarówno sportowo, jak i finansowo. Może będzie trzeba przejść do słabszego klubu, żeby rozegrać około 30 meczów po 80 czy 90 minut. Ten chłopak nadal ma możliwość progresu. Życzeniowo mówię, żeby poszedł do Bolonii, ale czy on jest w stanie dać teraz temu zespołowi jakość? Sytuacja Zalewskiego nie jest najłatwiejsza - stwierdził Mateusz Borek w Kanale Sportowym, odnosząc się do sytuacji Zalewskiego w Rzymie.

Co w tej sytuacji zrobił Zalewski? "Aż trudno to opisać"

Mimo niepewnej sytuacji transferowej Zalewski znalazł się w kadrze Romy na wyjazdowy mecz z Cagliari Calcio. Polak pojawił się także w wyjściowym składzie, gdzie stworzył ofensywny kwartet z Lorenzo Pellegrinim, Matiasem Soule oraz Artiomem Dowbykiem. Zalewski przebywał na boisku przez 70 minut, a potem w jego miejsce wszedł Paulo Dybala. W jednej z sytuacji Zalewski otrzymał piłkę na lewej stronie boiska i próbował oszukać jednego z rywali balansem ciała.

Reprezentant Polski próbował w niekonwencjonalny sposób dośrodkować piłkę w pole karne, najpewniej w kierunku Dowbyka, ale zrobił to na tyle źle, że piłka w ogóle nie leciała w stronę pola karnego i szybko opuściła boisko. "Podanie Zalewskiego do Maradony", "Zalewski masterclass", "po ludzku aż trudno to opisać", "nie wiem, co on robi w tym klubie" - pisali internauci w mediach społecznościowych.

Ostatecznie mecz między Cagliari a Romą zakończył się bezbramkowym remisem.