Włosi pod wrażeniem Polaka. "Był jak skała. Jest gotowy"

Cagliari zremisowało z AS Roma 0:0 w pierwszej kolejce Serie A. W obu drużynach od pierwszej minuty wystąpiło dwóch Polaków: w zespole gospodarzy Mateusz Wieteska, a u gości Nicola Zalewski. Pierwszy rozegrał cały mecz, drugi zszedł z boiska w 69. minucie, kiedy zmienił go Paulo Dybala.

W poniedziałek rano już pisaliśmy o zagraniu Zalewskiego, które - delikatnie mówiąc - rozczarowało kibiców. Polak próbował w niekonwencjonalny sposób dośrodkować piłkę w pole karne, najpewniej w kierunku Artema Dowbyka, ale zrobił to na tyle źle, że piłka w ogóle nie leciała w stronę pola karnego i szybko opuściła boisko. "Podanie Zalewskiego do Maradony", "Zalewski masterclass", "po ludzku aż trudno to opisać", "nie wiem, co on robi w tym klubie" - pisali internauci w mediach społecznościowych.

Włoscy dziennikarze nie byli zgodni co do oceny występu Zalewskiego. Jedni widzieli w nim przeciętnego zawodnika, drudzy jednego z lepszych w barwach Romy. Włoski SkySport ocenił Zalewskiego na 5,5 w 10-stopniowej skali.

Niewiele lepiej, bo na 6, Polaka ocenił portal romatoday.it. "Lepsze zagrania przeplatał gorszymi. Miał dobre zagrania do Dowbyka i Lorenzo Pellegriniego, ale te nie zostały zamienione na gola" - napisali dziennikarze.

Nieco inaczej ten występ widział Eurosport, który ocenił Zalewskiego na 6,5. "Żelazne płuca. Miał kilka ciekawych dośrodkowań i groźny strzał. Wszystkie najgroźniejsze ataki Romy wychodziły od niego" - napisano w uzasadnieniu.

"Miał wielką chęć popisania się i rósł z każdą minutą tego meczu" - napisali z kolei dziennikarze portalu vocegiallorossa.it, którzy uznali Zalewskiego za jednego z najlepszych graczy Romy w meczu z Cagliari.

Włosi pochwalili Wieteskę i Zalewskiego

Bardziej jednoznacznie oceniony został Wieteska. SkySport ocenił go na 6,5. Eurosport przyznał mu notę o 0,5 pkt niższą. "Walczył fizycznie z Dowbykiem. Spokojnie czeka na powrót Jose Luisa Palomino oraz Yerry'ego Miny, pokazując, że jest gotowy do walki" - napisano w uzasadnieniu.

Pod wrażeniem występu Wieteski była "La Gazetta dello Sport". Dziennikarze przyznali mu notę 6,5 i żaden z graczy Cagliari nie został oceniony wyżej. "Był jak skała. Dobrze ustawiał linię obrony i zarządzał nią. Miał kluczową interwencję przy ataku Romy i sześć przechwytów, co zrobiło różnicę" - napisano w uzasadnieniu.

W drugiej kolejce Roma podejmie Empoli, a Cagliari zagra u siebie z Como. Pierwsze spotkanie w niedzielę (25 sierpnia), drugie dzień później.