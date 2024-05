A jednak to możliwe?! Sensacyjne doniesienia o planach Marka Papszuna

Trwający sezon jest pierwszym sezonem Rakowa Częstochowa pod wodzą Dawida Szwargi. Wcześniej był on asystentem w sztabie Marka Papuszuna. Zespół spod Jasnej Góry nie radzi sobie jednak dobrze - szczególnie wiosna nie należy do udanych.

Marek Papszun ponownie w Rakowie? Dziennikarz ujawnia

Ostatnie wyniki Rakowa sprawiają, że w mediach coraz więcej mówi się o ewentualnej zmianie trenera w Częstochowie. Spekuluje się nawet na temat ewentualnego powrotu Marka Papszuna do klubu. Więcej szczegółów na ten temat ujawnił w środę w programie "Z tego, co słyszę" dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

- Widać, że chce wybrać konkretny projekt i na razie nie pojawiła się satysfakcjonująca go propozycja. A co, gdyby wrócił do Rakowa? W ostatnim czasie znów zaczął pojawiać się na meczach "Medalików". Ponoć pierwszy raz w roli widza to spotkanie z Legią w połowie kwietnia. Ale zaraz potem był też na trybunach w Łodzi podczas spotkania z Widzewem. Oczywiście taką obecność można odbierać na dwa sposoby: zwykłe wsparcie lub coś więcej. Logika nakazywałaby wybrać to pierwsze, bo jeśli trwałyby jakieś rozmowy o wielkim powrocie, to takim sprzyja cisza, a nie kamery - wyjawił.

Włodarczyk przyznał, że tak naprawdę tylko Michał Świerczewski i Marek Papszun wiedzą, czy ewentualna ponowna współpraca jest możliwa. - Co jakiś czas środowisko twierdzi, że Świerczewski chętnie znów pracowałby z Papszunem. A trener? Taki powrót mógłby go jednak dość mocno zaszufladkować, więc opcja nowego projektu może być jednak wyborem numer jeden. Panowie rozmawiają ze sobą i jest to sprawa normalna po tym, co razem zbudowali. Na ile wspólna ponowna praca jest realna, wiedzą tylko oni - dodał.

Dziennikarz zdradził też, kto mógłby zostać ewentualnym asystentem Marka Papszuna. Chodzi o Artura Węskę, trenera rezerw Lecha Poznań, który po sezonie odejdzie z "Kolejorza". - O Węskę miał ostatnio pytać Świerczewski, więc jeśli właściciel Rakowa nagle nie chce dołączyć go do sztabu Dawida Szwargi, to być może robi wywiad środowiskowy w temacie nowych ludzi Papszuna.

Raków Częstochowa zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 49 punktów. Strata do prowadzącej Jagiellonii wynosi 56 punktów. W kolejnym meczu częstochowianie zagrają z Zagłębiem Lubin (sobota 4 maja, 17.30).