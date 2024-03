Kibice Legii przeszli samych siebie. Wstyd to mało powiedziane

W ostatniej dekadzie Polonia nie mogła rywalizować na boisku z Legią. Klub od 2013 roku próbuje się odbudować i wrócić do ekstraklasy. Dzięki zaangażowaniu francuskiego biznesmena Gregoire'a Nitota - właściciela firmy Sii - udało się zanotować dwa awanse. Dziś "Czarne Koszule" grają na zapleczu elity.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Kibice Legii nie odpuszczają Polonii. Chodzi o nowego sponsora

Polonia stara się rozwijać na sportowo, ale i marketingowo. Szuka różnych sposobów dotarcia do swoich, ale i potencjalnie nowych fanów. W lutym nawiązała współpracę z akademickim Radiem Kampus. To znana rozgłośnia, którą w głównej mierze tworzą studenci.

Zapowiedziano zwiększenie obecności Polonii na antenie radia - choćby audycje z udziałem jej piłkarzy. Nie cała stolica zareagowała optymistycznie. Kibice Legii Warszawa dali wyraz swojemu niezadowoleniu między innymi w mediach społecznościowych.

"Nie wiecie jaki błąd popełniacie. Won", "No to by było na tyle naszej znajomości. Do piekła" - takie komentarze pojawiały się w przestrzeni internetowej. Nie brakowało głosów ze strony fanów Legii, zachęcających do bojkotu popularnej stacji.

To jednak nie był koniec ich skandalicznych działań. Podczas ostatniego domowego meczu przy Łazienkowskiej 3 na trybunach można było dostrzec transparent opatrzony bardzo obraźliwym i bardzo wymownym opisem: "Kampus ssie pałę".

Wygląda na to, że zwolennicy Legii nie odpuszczą. "Bojkot Radia Kampus. Kibice Legii Warszawa chcą hejtować radio aż do skutku" - artykuł o tak znamiennym tytule ukazał się na portalu Wirtualnemedia.pl.

Kamil Rykaczewski, specjalista ds. komunikacji w Polonii, w rozmowie z wyżej cytowanym źródłem powiedział: - Sport nie ma barw i stanowczo potępiamy tego typu zachowania, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Każdy ma wolną wolę i prawo wyboru, a zabranianie komuś kibicowania jednej, czy to drugiej drużynie nie powinno mieć nigdy miejsca. Ubolewamy również nad tym, że to nie pierwsza tego typu akcja skierowana przeciwko Polonii w ostatnim czasie. Kilka miesięcy temu kwestia plakatów skierowana przeciwko dzieciom trenującym w Akademii, ostatnio dewastacja autobusów miejskich z naszą reklamą zapraszającą na mecz, a dziś atakowanie studenckiego Radia Kampus. Jesteśmy także świadomi, że tego hejtu może być coraz więcej.

Legia Warszawa zajmuje obecnie 6. miejsce w ekstraklasie. W trwającej kolejce zagra w ligowym klasyku z Widzewem Łódź. Mecz odbędzie się w niedzielę 10 marca o 17:30. Polonia plasuje się na 16. pozycji w 1. lidze. Oba zespoły po raz ostatni mierzyły się w derbach Warszawy 30 marca 2013 roku. Legia wygrała przy Konwiktorskiej 2:1.