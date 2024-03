Polonia to dwukrotny mistrz Polski, który od 2013 r. stara się odbudować i wrócić do ekstraklasy. W 2020 r. właścicielem klubu został Gregoire Nitot. Pod rządami francuskiego biznesmena i właściciela firmy Sii klub zanotował dwa awanse i dziś jest na zapleczu elity.

Kibice Legii bojkotują Radio Kampus. "Won"

Klub stara się rozwijać nie tylko sportowo, ale też marketingowo. W środę nowym patronem "Czarnych Koszul" zostało akademickie Radio Kampus. Rozgłośnię w głównej mierze tworzą studenci. – Cieszymy się ze współpracy, która pozwoli nam dotrzeć do nowego grona odbiorców. Mamy okazję trafić do warszawskiej młodzieży oraz studentów. Przedstawić historię Polonii, misję naszego klubu, a w efekcie zachęcić do przyjścia na stadion przy Konwiktorskiej 6 – mówił Grzegorz Leśniewski, dyrektor marketingu i sprzedaży Polonii Warszawa, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Wedle zapowiedzi w audycjach sportowych rozgłośni mają nawet brać udział piłkarze warszawskiego klubu. Nie całej stolicy spodobała się jednak idea tej współpracy.

Zantagonizowani kibice Legii Warszawa zareagowali momentalnie. Wyraz niezadowolenia dali w mediach społecznościowych. Zawrzało m.in. na Twitterze. Pod wpisem radia sporo krytycznych, ale też wulgarnych komentarzy.

"Nie wiecie jaki błąd popełniacie. Won", "No to by było na tyle naszej znajomości. Do piekła" - czytamy.

Na wpisach w sieci się jednak nie skończyło. "Fanatycy z Łazienkowskiej niemal natychmiast wystartowali z otwartym bojkotem stacji radiowej i zapowiadają, że ten prowadzony będzie do skutku. Już pierwsze audycje na antenie Radia Kampus były 'umilane' przez słuchaczy, którzy dzielili się na antenie swoimi spostrzeżeniami nt. świeżo zawiązanej przez radiostację współpracy" - czytamy na stronie internetowej serwisu legionisci.com.

W mieście pojawiły się także transparenty z wulgarnymi hasłami.

To nie pierwszy raz, kiedy kibice Legii starają się zniechęcić warszawiaków do Polonii. Gdy Gregoire Nitot dopiero rozważał przejęcie Polonii, fani Legii próbowali mu to obrzydzić, rozrzucając po mieście szkalujące i anonimowe ulotki. W zeszłym roku zastraszali rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci do Polonii.

Tym razem próbują zaszczuć radio Kampus i jego słuchaczy. Kibice Polonii drwią jednak w sieci. "Myślałem, że ktoś sobie robi żarty, ale sprawdziłem i serio jacyś goście z Ł3 dzwonią na @radiokampus z przyśpiewkami na Polonię. Przecież to jest niepojęty kompleks", "Dorosłe chłopy spłakane, bo akademickie radio zostało patronem medialnym klubu, który ma 100 kibiców. Jak zwykle najzdrowsi" - piszą w sieci.

Polonia Warszawa zajmuje 16. miejsce w tabeli pierwszej ligi. Zespół Rafała Smalca tegoroczne zmagania zaczął od dwóch porażek. Po zimowej przerwie poloniści przegrali u siebie z Arką 0:3 i w Legnicy z Miedzią 1:2.

Szansa na rehabilitację już 3 marca. Wówczas poloniści podejmą Chrobrego Głogów. Polonia ma na swoim koncie 19 punktów - o trzy mniej niż ich niedzielny przeciwnik.