Napięcie na linii Borek - PZPN. Poszli na ostro

Według relacji serwisu Goal.pl, wpływy Publiconu - firmy odpowiedzialnej za marketing i sponsoring w Polskim Związku Piłki Nożnej - są w federacji o wiele większe, niż można się spodziewać. "Publicon zaczął łamać obowiązujące od lat zasady w reprezentacji Polski dotyczące 'obracania' wizerunkiem piłkarzy, a władze związku poproszone w tej sprawie o spotkanie, przez rok unikały jakiejkolwiek odpowiedzi" - czytamy artykule dziennikarze Przemysław Langiera, w którym wypowiada się Szymon Sikorski, szef Publiconu. - Zastaliśmy podejście "nie da się tego, nie da się tamtego". To nie jest też tak, że sprzedaliśmy rzeczy, których nie możemy sprzedać. Nad wszystkim zawsze czuwa dział prawny PZPN i nie dopuściłby do takiego czegoś - podkreślił.

PZPN odpowiada Mateuszowi Borkowi

Sprawa przez kilka następnych dni była szeroko komentowana. Kolejnymi doniesieniami ws. współpracy Publiconu z PZPN podzielił się Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego podczas programu Tylko Sport. - 1. Ligę i Puchar Polski w tym nowym rozdaniu będzie pokazywać Telewizja Polska, która przejęła prawa po Polsacie, no i ja słyszę, że pewne mecze będą na antenie, pozostałe w internecie. Okazuje się, że produkcje niektórych spotkań będzie robił Publicon. Czyli sprzedałeś prawa Telewizji Polskiej i jednocześnie zapewniłeś sobie w umowie, że ty będziesz producentem sygnału na zasadzie outsourcingu - stwierdził dziennikarz.

Na te doniesienia w mediach społecznościowych postanowił zareagować PZPN. "Czasami ludzie słyszą różne głosy. Może to być niepokojący sygnał. Zawsze należy starannie weryfikować to co podpowiadają" - rozpoczął swój wpis na Twitterze. "W trakcie programu padła daleko idąca insynuacja, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dołączamy dokument, który jest potwierdzeniem uruchomienia oficjalnej procedury zapytania ofertowego na produkcję i dostarczenie sygnału do TVP dla określonych w dokumencie rozgrywek ligowych" - podsumowali, zamieszczając niżej dokument.

Od przyszłego sezonu 2024/25 na antenach Telewizji Polskiej będzie można oglądać rozgrywki Pucharu Polski, 1. i 2. Ligi, a także kobiecą Ekstraligę.