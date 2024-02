Koreańczyk zaskoczył wyznaniem o Niepołomicach. Mówi, jak się czuje w Polsce

W czwartek 22 lutego Puszcza Niepołomice poinformowała, że jej nowym zawodnikiem został Jin-hyun Lee. 26-latek podpisał z klubem kontrakt do czerwca 2025 roku i został drugim w historii Koreańczykiem w ekstraklasie. Po zaledwie kilku dniach w nowym zespole zadebiutował w lidze, spędzając na boisku 45 minut przeciwko Zagłębiu Lubin (2:2). Po pierwszym meczu przyznał, że świetnie czuje się w Polsce.

Koreańczyk zadebiutował w ekstraklasie i zapowiada: "podążam za marzeniami"

Jin-hyun Lee nieźle spisał się w meczu z Zagłębiem. Był pewny w defensywie, często pokazywał się do gry, a do tego brał udział w akcji bramkowej. Po spotkaniu przyznał, że długo nie grał w piłkę i bał się debiutu w nowym zespole.

- Szczerze mówiąc, to był mój pierwszy mecz po około dwumiesięcznej przerwie i nieco się obawiałem o moją kondycję. Obiecuję, że do przyszłego tygodnia będę się w stanie prezentować lepiej - powiedział 26-latek w rozmowie z WP SportoweFakty.

Oprócz tego nie krył zadowolenia, że będzie grał w Niepołomicach, gdzie czuje się jak w domu. - Po raz pierwszy jestem w Polsce. Niepołomice przypominają mi trochę moje strony w Korei - przekonywał były gracz Daejeon Hana Citizen, Daegu FC i Austrii Wiedeń. W ostatnim z tych zespołów grał od 2017 do 2018 roku i teraz znów wrócił do Europy.

- To dla mnie mój "europejski sen", który teraz spełniam. Nie ciążą na mnie obecnie obowiązki związane z odbyciem służby wojskowej, dlatego zdecydowałem się na grę w Europie. Zrealizowałem już raz to marzenie o grze na tym kontynencie, gdy trafiłem do Austrii Wiedeń. Nie byłem wtedy jeszcze doświadczonym zawodnikiem. Później wróciłem do Korei, a teraz podążam za marzeniami - przekonuje Koreańczyk.

W zimowej przerwie sezonu 2022/23 pomocnik mógł trafić do Legii Warszawa. - Nie byłem w stuprocentowej formie fizycznej. To dlatego nie podpisałem z nimi kontraktu - wyjaśnił nowy zawodnik Puszczy, który jest zadowolony, że trafił do Niepołomic.

Kolejny mecz Puszcza Niepołomice z Jin-hyunem Lee w składzie rozegra w niedzielę 3 marca o 12:30 przeciwko ŁKS-owi Łódź. Na razie drużyna trenera Tomasza Tułacza zajmuje 16. miejsce w ekstraklasie i walczy o utrzymanie.