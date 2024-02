Czystki w Bayernie Monachium. Pół kadry na wylocie. Są nazwiska

Chociaż Bayern Monachium jest ciągle w grze o dwa trofea, to w Bawarii coraz więcej mówi się o nowym otwarciu, które nastąpi w kolejnym sezonie. Wiadomo już, że z końcem czerwca z Bayernem pożegna się Thomas Tuchel, który pracę w klubie rozpoczął w marcu ubiegłego roku. Jednak przegrane dwa trofea w bieżących rozgrywkach, ośmiopunktowa strata do Bayeru Leverkusen i ciągłe problemy sprawiły, że klub postanowił rozstać się z niemieckim szkoleniowcem i poszukać nowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Wychodzili z filmu "Kuba" i płakali. Prawdziwe życie. "Na tym nam zależało"

Bayern Monachium przygotowuje się na wietrzenie szatni. Pięciu zawodników na pewno odejdzie

Tak jak przesądzona jest przyszłość Tuchela, tak w biurach Bayernu Monachium już analizują, którzy zawodnicy mogą odejść z klubu. Na pewno odejdą Bouna Sarr i Eric Maxim Choupo-Moting, którym z końcem czerwca wygasają umowy. Jednak zdaniem "Kickera" rozpatrywana jest sytuacja aż 12 zawodników pierwszego zespołu.

Wszystko dlatego, że żeby do Bayernu trafili nowi zawodnicy, to najpierw trzeba kilku sprzedać. Dlatego spodziewane jest odejście "co najmniej pięciu zawodników". "Kicker" podkreśla, że osobną kwestią jest znalezienie na nich chętnych, których nie odstraszą wysokie zarobki pobierane przez piłkarzy w Bayernie.

Patrząc na ostatnie doniesienia medialne, to na pewno pod znakiem zapytania stoi przyszłość takich zawodników jak Alphonso Davies, Joshua Kimmich i Matthijs de Ligt. Pierwszy z nich jest blisko przenosin do Realu Madryt, drugi jest łączony z FC Barceloną, a trzeci z Manchesterem United.

Poza grą w Bundeslidze Bayern jest jeszcze w grze w Lidze Mistrzów. Jednak po pierwszym meczu 1/8 finału przegrywają z Lazio 0:1. Kolejny mecz drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela rozegra w Bundeslidze, gdy w piątek 1 marca zmierzy się na wyjeździe SC Freiburg.