To koniec. Legia pozbyła się totalnego niewypału. Miliony w błoto

Charatin najwięcej meczów w barwach Legii zagrał w sezonie 2021/22 - i był to jej najgorszy sezon od lat. Mało który zawodnik klubu może pochwalić się tak kuriozalnym bilansem jak były reprezentant Ukrainy. W jego pierwszym sezonie zespół z nim w składzie wygrał... tylko jeden mecz w ekstraklasie. Defensywny pomocnik zagrał wtedy w lidze 11 razy.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa jako pierwszy z awansem do turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski. Jan Firlej: Trzymaliśmy poziom

Legia pozbywa się balastu. Reprezentant Ukrainy trafi na Słowację

Ostatecznie jego ligowy bilans zatrzyma się na 20 spotkaniach. Ostatni występ w ekstraklasie Charatin zanotował 29 października 2022 r. - w wygranym 5:2 meczu z Jagiellonią. Do końca sezonu 2022/23 co najwyżej siedział na ławce rezerwowych. Od tego czasu ani razu nie wystąpił w pierwszym składzie Legii. W obecnym sezonie tylko raz znalazł się wśród rezerwowych, ale w meczu z Jagiellonią (0:2) nie zagrał nawet minuty.

Legia nie dość, że za Charatina zapłaciła 900 tysięcy euro, to jeszcze płaciła mu pensję na poziomie 100 tys. zł miesięcznie. To oznacza, że od września 2021 r. zarobił on około trzech milionów złotych. Kosztował zatem Legię, uwzględniając kwotę transferu, naprawdę sporo. I wydawało się, że do czerwca - wtedy wygasał kontrakt pomocnika - wciąż będzie sowicie opłacany za okazjonalne występy w trzecioligowych rezerwach. Znalezienie chętnego na jego transfer zdawało się być misją niemożliwą. To się jednak udało.

Klub poinformował, że Charatin doszedł do porozumienia z Legią i rozwiązał kontrakt. "Ihor, dziękujemy za występy w naszych barwach i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - napisano w komunikacie.

Piłkarz od razu został zawodnikiem FC DAC 1904 Dunajska Streda. To drużyna, która obecnie zajmuje 6. miejsce w lidze słowackiej.