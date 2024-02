Przez to Lewandowski odżył w Barcelonie. Wystarczył jeden ruch

Robert Lewandowski zdaje się wracać do dobrej formy w ostatnich tygodniach. Polski napastnik strzelił trzy gole w ostatnich pięciu meczach Barcelony we wszystkich rozgrywkach. Choćby dzięki jego trafieniu z 63. minuty Barcelona zremisowała 3:3 z Granadą, co i tak należy rozpatrywać jako zawstydzający wynik. "U Roberta była widoczna duża mobilność w poszukiwaniu piłki. Najważniejszym momentem było jego dobre zrozumienie z Gundoganem" - pisały hiszpańskie media po meczu. Jeden z dzienników zajmujących się ligą hiszpańską zwrócił uwagę, co ma wpływ na poprawę statystyk u Lewandowskiego.

"Prawdziwe partnerstwo". Współpraca Lewandowskiego z Gundoganem owocuje

Kataloński dziennik "Sport" pisze, że fakt, iż Barcelona znajduje się na trzecim miejscu w Primera Division, powinna zawdzięczać dwóm piłkarzom: Robertowi Lewandowskiego oraz Ilkayowi Gundoganowi. W ostatnich meczach Niemiec gra dużo bliżej Polaka, co ma wpływ na liczby. Pośrednio lub bezpośrednio ten duet zapewnił Barcelonie 36 goli. "Nikt nie zdobył w tym sezonie więcej bramek od Lewandowskiego oraz Gundogana. Ich potencjał w ataku wzrósł, odkąd grają blisko siebie. To prawdziwe partnerstwo w zdobywaniu bramek" - czytamy.

"Po kilku ostatnich meczach jest wrażenie, że relacje między nimi są bardzo owocne. Wydaje się, że w ten sposób Xavi znalazł klucz do rozwiązania problemu. Tak duży potencjał w ataku pozwala z optymizmem spoglądać na Ligę Mistrzów, o ile defensywa będzie wyglądała lepiej" - dodaje "Sport". Dziennikarze z Hiszpanii zwracają uwagę na to, że "i Lewandowski, i Gundogan byli krytykowani przez swój wiek bądź za rzekomy brak zaangażowania, ale teraz obaj pociągają za sznurki". Po prostu zauważają, że bez tego duetu problemy Barcelony byłyby jeszcze większe.

Lewandowski jest najlepszym strzelcem Barcelony w tym sezonie, natomiast Gundogan obecnie dzierży tytuł najlepszego asystenta w drużynie. Polski napastnik zagrał w tym sezonie 32 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił piętnaście goli i zanotował sześć asyst. Reprezentant Niemiec zagrał za to o trzy mecze więcej, po których ma pięć bramek i dziesięć asyst.

Z tej pomocy Gundogana dla Lewandowskiego zdawał sobie sprawę też Xavi, o czym otwarcie powiedział po meczu z Deportivo Alaves. - Myślę, że nie tylko Ilkay, ale też Pedri muszą bardziej karmić Roberta podaniami. Gundogan wyraźnie korzysta na tej współpracy, natomiast Lewandowski oczywiście też zyskuje przez to, że Ilkay gra 10-15 metrów wyżej. Piłkarze o takim talencie muszą po prostu karmić napastników - wyjaśnił trener Barcelony.

Barcelona zagra w kolejnym ligowym meczu z Celtą Vigo na wyjeździe. To spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z meczów Barcelony z udziałem Lewandowskiego w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.