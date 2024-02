Gwiazdor skazany na 6 lat więzienia. Ukrywa się w Rosji. "Czuje się bezkarny"

Quincy Promes od dłuższego czasu ma poważne problemy z prawem. Cztery lata temu na jednej z imprez rodzinnych dźgnął nożem kuzyna, a przy okazji ukradł naszyjnik. W czerwcu ubiegłego roku zapadł w tej sprawie wyrok. Holender został skazany na półtora roku. Nie odbył jednak kary, ponieważ na stałe przebywa w Rosji, gdzie występuje w Spartaku Moskwa.

Poważne kłopoty Promesa. Grozi mu ekstradycja

Na tym jego problemy się nie kończą. W maju zeszłego roku został oskarżony o przemyt ponad 1,3 tony kokainy. Holenderskie media pisały, że jej wartość mogła przekraczać nawet 75 mln euro. Niedawno w tej sprawie zapadł wyrok. Piłkarza skazano na sześć lat wiezienia, choć pierwotnie prokurator - jak podaje portal Sports.ru - żądał dziewięciu lat pozbawienia wolności.

Promes nie pojawia się w Holandii i nie ma jak odbyć kary. - Wydaje się, że uważa się za nietykalnego ani w Rosji - mówił na rozprawie prokurator. Zawodnik może jednak trafić za kratki. Aktualnie wraz ze Spartakiem przebywa Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które mają umowę ekstradycyjną z Holandią. Oznacza to, że prokuratura mogłaby się postarać o ściągnięcie go do kraju, aby poniósł konsekwencje. Głos w tej sprawie zabrał prawnik Andrei Knyazev, który stwierdził, że w obecnej sytuacji proces ekstradycji Promesa nie ruszy tak szybko.

- Wyrok jeszcze nie wszedł w życie. Formalności, umieszczenie na międzynarodowej liście osób poszukiwanych, to wszystko wymaga czasu. Zwykle trwa to dłużej niż miesiąc. Teraz przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jeśli się nie mylę, Holandia nie wysłała żadnych dokumentów do Rosji, chociaż wiedzą, gdzie znajduje się Quincy. Promes może bezpiecznie wrócić do Rosji - powiedział w rozmowie z championat.com. Promes ubiega się także o rosyjski paszport, aby uniknąć możliwości ekstradycji.

- Nie sądzę, aby Rosja, w sytuacji, w jakiej się teraz znajduje, wysłała Quincy'ego Promesa z kraju. Rosja prowadzi ofensywę m.in. przeciwko Holandii. Jest tam cała Europa. Holendrzy są wśród nich. Nie sądzę, aby nasz rząd dokonał ekstradycji Quincy'ego Promesa - powiedział Gadży Gadżyjew, prezes Dynama Machaczkała

Dodał też, że Spartak Moskwa, w którym gra Promes, być może potraktowałby sprawę inaczej, gdyby wydarzenia te miały miejsce przed wojną w Ukrainie. Jednak w obecnej sytuacji, gdy Rosjanie są wykluczeni niemalże ze wszystkich rozgrywek w sporcie, "Rosja nie może dojść do porozumienia z krajem, w którym piłkarz został skazany". Jaką więc Rosja ma obrać strategię?

- Jedyne, co można teraz zrobić, to okazanie nieufności wobec ustalonych faktów. Widzimy, jak rozgrywane są różne scenariusze. Można obciążyć go czymś, czego nie zrobił. Jeśli dowody są mocne, to oczywiście zbrodnia, niezależnie od miejsca jej popełnienia, jest popełniana przeciwko całej ludzkości. Więc tutaj wiele zależy od tego, czy ta sprawa jest sfabrykowana, czy nie - dodał Gadżyjew.

Holender jest piłkarzem Spartaka od 2021 roku. W bieżącym sezonie jest w dobrej dyspozycji i do tej pory rozegrał łącznie 21 meczów, w których strzelił osiem goli i zaliczył tyle samo asyst. W przeszłości regularnie był powoływany do reprezentacji Holandii, w której barwach zagrał 50 meczów. Ostatni raz w kadrze narodowej pojawił się na boisku podczas Euro 2020.