Kulisy afery w Radomiaku. Dyrektor POLADA komentuje

Pod koniec zeszłego miesiąca wybuchła afera, gdy okazało się, że POLADA poinformowała o podejrzeniu naruszenia zasad kontroli antydopingowej przez dwie osoby z Radomiaka. Klub twierdził wtedy, że obaj są niewinni.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz o przemowie w szatni: Nikogo nie opieprzyłem

Dyrketor POLADA mówi wprost. "To są cztery lata dyskwalifikacji"

Na czym polegało naruszenie? Kontroli poddano pięciu piłkarzy, w tym Luizao. Octavian Moraru miał wskazać Brazylijczyka w miejsce Pedro Henrique, a ten podpisał się jego imieniem i nazwiskiem pod dokumentami kontroli. To poważne wykroczenie i POLADA nie miała wątpliwości, gdy postawiła zarzuty dyrektorowi sportowemu oraz piłkarzowi - czytamy w artykule Goal.pl, który opisywał dzisiaj ze szczegółami sprawę.

Pojawiły się doniesienia, że była to pomyłka, ale dziś sprawa zyskała dalszy bieg. Piłkarz i dyrektor sportowy mogą mieć ogromne kłopoty. Grożą im nawet cztery lata zawieszenia. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" dyrektor POLADY Michał Rynkowski skomentował zarzuty postawione Moraru i Luizao.

- Kara, która za to grozi, jest taka sama dla obu osób. To są cztery lata dyskwalifikacji. Tak samo dla zawodnika i dla członka sztabu. W sytuacji natychmiastowego przyznania się, czyli w ciągu 21 dni od otrzymania powiadomienia o zarzucie, kara może zostać zredukowana o jeden rok, czyli może wynieść 3 lata - przyznał.

Co jeżeli piłkarz i dyrektor sportowy nie przyznają się do winy? - Gdyby osoby, które zostały oskarżone, nie zgodziły się z tymi zarzutami, to wtedy postępowanie będzie realizowane przez panel dyscyplinarny, który jest niezależnym organem. I to panel będzie tę sprawę kompleksowo rozpatrywał. My też nie zdecydowaliśmy się na tym etapie zawiesić zawodnika i członka sztabu ze względu na to, że to jest postępowanie nieanalityczne i musimy poczekać na rozstrzygnięcie - stwierdził.

Rozstrzygnięcie całej sprawy według przepisów ma zająć maksymalnie do sześciu miesięcy od wszczęcia postępowania. Ten termin może być jednak przedłużany.

Obecnie zarówno Luizao jak i Octavian Moraru normalnie mogą pracować. W rozgrywanym dzisiaj meczu Ruch Chorzów - Radomiak (do przerwy 0:0) Brazylijczyk normalnie grał od pierwszej minuty. Przed dzisiejszym spotkaniem zagrał w barwach Radomiaka 33 razy.