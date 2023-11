Magiera apeluje do Probierza o powołanie dla zawodnika Śląska. Jest jedno małe "ale"

Jacek Magiera, trener rewelacji tego sezonu - Śląska Wrocław, wskazał zawodnika, który powinien zostać powołany do reprezentacji Polski. - To są znakomite liczby i mam nieodparte wrażenie, że gdyby on inaczej biegał: z większą gracją jak Erik Exposito czy Patryk Janasik, to dziś rozmawialibyśmy o nim w kontekście powołania do reprezentacji Polski - przyznał Magiera o jednym ze swoich piłkarzy.

