Sensacja w Premier League. Byłaby większa, gdyby nie gol w 95. minucie

Liverpool był zdecydowanym faworytem tego meczu. Piąty zespół poprzedniego sezonu wygrał w dwóch poprzednich kolejkach, a zwłaszcza ważna dla piłkarzy Juergena Kloppa była wygrana w derbach z Evertonem 2:0. Luton z kolei w 10. kolejkach wygrało ledwie raz i co ciekawe, było to spotkanie.... właśnie z Evertonem (2:1). Poza tym cztery ostatnie mecze Luton w Premier League to trzy porażki i jeden remis. Tak było przed niedzielnym meczem, w którym doszło do sensacji.

Sensacja w Premier League! Liverpool gubi punkty z Luton

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0 i już do przerwy pachniało sensacją. Luton dzielnie walczyło z Liverpoolem, nie dając strzelić rywalom gola. Taki stan utrzymywał się także po powrocie na murawę. W 71. minucie zawodnicy Juergena Kloppa, a konkretnie Darwin Nunez miał wyborną szansę na to, aby wyprowadzić swój zespół na prowadzenie. Jednak Urugwajczyk na przestrzeni nieco ponad tygodnia po raz drugi nie trafił niemal do pustej bramki.

Jak mówi stare piłkarskie porzekadło "niewykorzystane sytuacje lubią się mścić" i tak było dokładnie w tym przypadku. W 80. minucie stadion Kenilworth Road oszalał ze szczęścia. Luton objęło prowadzenie po szybkim kontrataku. Issa Kabore dostał podanie od Rossa Barkleya i zagrał wzdłuż pola karnego do Tahitha Chonga, a ten umieścił piłkę w siatce obok interweniującego Alissona.

Juergen Klopp nie pozostawił tego bez reakcji, wpuszczając na boisko Luisa Diaza, którego ojciec wciąż jest więziony przez porywaczy. I to właśnie on został bohaterem w 95. minucie starcia. Kolumbijczyk strzelił gola głową po tym, jak celne dośrodkowanie w pole karne posłał Harvey Elliot. Piłkarz rzecz jasna zadedykował bramkę ojcu. "Wolność dla mojego taty" - miał napisane na koszulce pod strojem meczowym.

Po tym sensacyjnym remisie Liverpool zachował trzecie miejsce w tabeli, bo w ten weekend czwarty Arsenal przegrał hitowe starcie z Newcastle 0:1. Oba zespoły mają po 24 punkty. Luton z kolei wydostało się ze strefy spadkowej, awansując na 17. miejsce. Ekipa Roba Edwardsa ma jednak ledwie sześć punktów, czyli tyle samo, co 18. Bornemouth, którego pozycja oznacza już spadek. W następnej kolejce Liverpool podejmie u siebie 9. Brentford, natomiast Luton zmierzy się na wyjeździe z 8. Manchesterem United.

Luton - Liverpool 1:1

Bramki: Tahith Chong (80') - Luis Diaz (90+5')