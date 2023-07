Papszun mógł zostać w Rakowie. Sam o tym powiedział. Był jeden warunek

Marek Papszun po siedmiu latach pracy i drodze z drugiej ligi do mistrzostwa Polski, zdecydował się opuścić Raków Częstochowa po zakończeniu sezonu 2022/2023. Jego zastępcą został dotychczasowy asystent - Dawid Szwarga.

Teraz Marek Papszun zdradził w rozmowie z Kanałem Sportowym, że gdyby nie zdobycie mistrzowskiego tytułu, to być może zostałby jeszcze w Częstochowie.

- Gdyby nie mistrzostwo Polski, nie wiem, czy nie chciałbym jeszcze powalczyć, jeszcze z Rakowem czegoś zdobyć, jeśli nie tytułu, to chociaż awansu do fazy grupowej europejskich pucharów. Osiągnąłem wszystko w tych warunkach i nie było aż takich ambicji, takiej pasji, by kolejny sezon kontynuować w tym projekcie. Na pewno ta pasja nie byłaby na tym poziomie. Chciałem tego uniknąć, uprzedzić fakty - powiedział Marek Papszun.

Kilka dni temu z Markiem Papszunem rozmawiali Dawid Szymczak i Jakub Seweryn, dziennikarze Sport.pl. Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa przyznał im m.in., że czuje się trenerem spełnionym.

- W jakimś stopniu na pewno. Jako trener mam wszystkie trofea: Puchar Polski, Superpuchar i mistrzostwo. Ale też bardzo dumny jestem z awansów do kolejnych lig. Dla mnie bardzo ważna jest moja droga, mimo że trudniej ją zamknąć w gablocie. Mistrzostwo jest bardzo ważne, stanowi pewną puentę, ale wcześniej musiało się wiele wydarzyć, żebym w ogóle mógł o nie walczyć. Z Rakowem startowaliśmy z drugiej ligi i najpierw musieliśmy w ogóle do tej ekstraklasy dotrzeć - powiedział Papszun.

Na razie nie wiadomo, gdzie będzie pracować Papszun. -Trudno o tym mówić tak na sucho, ale na pewno chciałbym, żeby to był klub poukładany, z odpowiednią infrastrukturą, z dobrą organizacją i dobrze działającym procesem skautingowym. Tu liczy się przejrzystość i skuteczność. No i wiadomo: cele tego klubu i możliwości muszą iść w parze. Zdarza się przecież często, że ktoś chce zdobywać trofea, a nie ma do tego odpowiednich środków - dodał Papszun.

Papszun prowadził Raków Częstochowa w 288 spotkaniach. Jego bilans to 166 zwycięstw, 63 remisy i 59 porażek. Zdobywał średnio 1,95 punktu na mecz.