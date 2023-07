O punktualności Marka Papszuna krążą legendy. Teraz łatwiej nam w nie uwierzyć. Wybija bowiem 15:00, a były trener Rakowa Częstochowa dosiada się do stolika w jednej z warszawskich kawiarni niedaleko szpitala bródnowskiego, w którym się urodził, i boiska GKP Targówek, gdzie zaczynał trenerską wspinaczkę. W czasie rozmowy nie zerka na zegarek, a jednak doskonale wie, że wybiła 16:30 i powinniśmy kończyć, bo umawialiśmy się na 90 minut bez doliczonego czasu gry. To jedno z kilku spotkań, które zaplanował na to popołudnie. Nie ma pracy, ale do bezrobocia mu daleko. W codziennym grafiku jest siłownia, rehabilitacja operowanego dwa razy kolana, lekcja angielskiego, rodzinne sprawy i rozmaite spotkania - od towarzyskich po biznesowe.

Najpierw pokazujmy Papszunowi slajd, który UEFA wyświetla podczas wewnętrznych szkoleń dla przedstawicieli klubów. Na jednym z nich był Wojciech Tabiszewski, team manager Lecha Poznań. Analitycy zatrudnieni przez federację zmierzyli, jak silny jest wpływ trenerów na kluby i czy pod tym względem mogą oni znaczyć więcej od piłkarzy. Pod uwagę brali szereg danych: poziom zespołów przed ich przyjściem i po wprowadzonych zmianach, rozwój piłkarzy, sukcesy, punktowe średnie i bardziej szczegółowe statystyki. Wniosek prowadzących szkolenie był taki, że najlepsi trenerzy gwarantują na przestrzeni całego sezonu więcej punktów "ekstra" niż najlepsi zawodnicy. Okazało się też, że w ostatnich latach najwięcej tych "ekstra punktów" dali swoim zespołom trzej trenerzy: Pep Guardiola z Manchesteru City, Kjetil Knutsen z Bodo/Glimt i Marek Papszun z Rakowa Częstochowa.

UEFA na jednym z kursów wskazała najbardziej wpływowych trenerów. Na podium znaleźli się Pep Guardiola i Marek Papszun archiwum prywatne

Marek Papszun: - Doborowe towarzystwo. Nieźle, nie widziałem tego wcześniej.

Sport.pl: - Niestety nie wiemy więcej, bo UEFA nie wysłała nam tego raportu i nie podała szczegółów. Wspólnym mianownikiem między wami jest natomiast długi staż pracy. Pan pracował w Rakowie od 2016 r., podobnie jak Guardiola w City, a Knutsen trenuje Bodo od stycznia 2018 r.

- Odciśnięcie swojego piętna wymaga czasu. Nie ma w piłce przypadku. Oby to była dla mnie promocja. Skoro UEFA to zauważa, to mam nadzieję, że już mnie w europejskich klubach znają, haha.

Właśnie. Gdyby pan, kolokwialnie mówiąc, uparł się, by pracować za granicą, to już by pan tę pracę miał?

- Tak. Nie chcę mówić o konkretach, ale ta praca by była. Miałem dwie oferty, które odrzuciłem. W jednej chodziło o kierunek, w drugiej o możliwości drużyny. Nie chcę wchodzić w projekt, do którego nie jestem w pełni przekonany. Wiem, że ten wolny czas jest mi potrzebny i mogę go wykorzystać w dobry dla siebie sposób. Na dzisiaj uznałem, że chcę poczekać. Może pojawi się coś lepszego, a może będzie trzeba wrócić do poziomu tych ofert, które już się pojawiły. Zobaczymy. Na pewno te wszystkie ostatnie decyzje - o odejściu i o tym, by jeszcze poczekać - podjąłem bardzo świadomie.

To jakie ma pan wymagania wobec klubu, który chciałby pana zatrudnić?

- Trudno o tym mówić tak na sucho, ale na pewno chciałbym, żeby to był klub poukładany, z odpowiednią infrastrukturą, z dobrą organizacją i dobrze działającym procesem skautingowym. Tu liczy się przejrzystość i skuteczność. No i wiadomo: cele tego klubu i możliwości muszą iść w parze. Zdarza się przecież często, że ktoś chce zdobywać trofea, a nie ma do tego odpowiednich środków.

Oficjalnie: Gwiazdor odchodzi z Rakowa. Jeden z największych transferów w historii

Na pewno wiedział pan, że będzie trudno o taki klub w Ekstraklasie, bo poza Rakowem wymienimy jeszcze Lecha Poznań i Legię Warszawa, może Pogoń Szczecin. Wszystkie mają trenerów, którzy wydają się pewnie siedzieć na stołkach. Zakładamy więc, że musiał pan liczyć na zagranicę. Nie dostał pan takiej oferty, jakiej się spodziewał?

- To bardziej złożone. Pierwsza sprawa: nie jest łatwo o taką ofertę, bo jako trenerzy z Polski nie istniejemy na europejskim rynku. Nie ma żadnego polskiego trenera w Europie. Ale to i tak mniej istotne od tego, że za późno zacząłem działać. Nikt mnie nie reprezentował. Dopiero po zakończonym sezonie związałem się z agentem. Ale po sezonie poważniejsze kluby mają już zrobione rozeznanie wśród trenerów. To działa podobnie jak z zawodnikami. Transfer trzeba wypracować, odpowiednio przygotować. Nie wszyscy zawodnicy są przecież wyskautowani. Niektórzy przychodzą z polecenia. Słyszy się o nich, sprawdza, dopytuje, weryfikuje i dopiero podejmuje decyzję. To się zazębia, bo gdybyśmy mieli historię trenerskich sukcesów, to ktoś, widząc moje wyniki, dałby mi szasnę. Jakimś echem te sukcesy oczywiście się odbiły, co sami pokazywaliście. To moje nazwisko gdzieś krąży, ale musi wystąpić jeszcze kilka czynników, by do tego transferu doszło. Gdybym był Serbem, Chorwatem albo Portugalczykiem, z tymi wynikami, potencjalnie ofert byłoby więcej.

Kto pana teraz reprezentuje?

- Christos Dimitriadis. Grek, który mieszka w Hiszpanii.

Poznany przez Giannisa Papanikolaou? Jego też reprezentuje.

- To przypadek. Nitka połączenia była inna.

To dlaczego on?

- Wydaje mi się rozsądnym człowiekiem, jest bardzo pracowity, działa sam. Ważne też było dla mnie to, że nie ma wielu zawodników i jestem jego jedynym trenerem. Nie chciałem, żeby moje nazwisko wpadło do wielkiej agencji i było jednym z wielu.

Jego narodowość powinna nam coś podpowiedzieć co do pana ligowych preferencji?

- Nie, kompletnie. Nie myliśmy o konkretnym rynku. Pamiętamy, że wszystko wymaga czasu. Zresztą, Christos od razu mi powiedział, że skoro zaczynamy działać dopiero pod koniec maja, to tego czasu jest bardzo mało i trudno będzie znaleźć satysfakcjonującą ofertę już tego lata. Byłem przygotowany na oba warianty: że coś się trafi, bo w futbolu wiele potrafi się zmienić z dnia na dzień, ale też, że trzeba będzie dłużej poczekać. Moje nazwisko jest w wielu klubach, ale potrzebny jest czas. No i trzeba zacząć budować tę historię sukcesów. Wydaje mi się, że na tych azjatyckich rynkach będzie teraz polskim trenerom łatwiej.

Maciej Skorża był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, teraz pracuje w Japonii. Czesław Michniewicz ruszył do Arabii Saudyjskiej.

- Oby mu poszło. To już byłby jakiś punkt zaczepienia. Musi pojawić się tych dwóch-trzech trenerów, którzy przetrą szlaki i następnym będzie już łatwiej. Z piłkarzami też tak było. Przed Błaszczykowskim, Piszczkiem i Lewandowskim nie mieliśmy w Niemczech aż tylu piłkarzy. We Włoszech też ich nie było, ale zaczęli się pojawiać, sprawdzali się, więc ruszali następni. Menedżerowie zyskali dojścia, zaczęło być łatwiej.

Jak długa może być ta przerwa od pracy? Do którego momentu będzie ona panu służyła, a kiedy zacznie męczyć?

- Trudno powiedzieć, życie to zweryfikuje. Zakładam, że w kolejnym okienku pojawi się ciekawa oferta. To byłaby idealna opcja pod kątem możliwości przygotowania zespołu do kolejnej rundy czy sezonu. Różnie bywa, gdy wchodzisz do drużyny w trakcie rozgrywek, często trzeba gasić pożar. Ale są też plusy. Do Rakowa przyszedłem na osiem kolejek przed końcem sezonu. Nie udało się zrealizować celu i wejść do II ligi, ale przynajmniej przed kolejnym sezonem wiedziałem, na czym stoję. Miałem "przegląd wojska", wiedziałem też, jak wygląda organizacja w klubie czy infrastruktura. Nie wszedłem w nieznane, tylko miałem już zrobiony research.

Czyli od zimy chciałby pan wrócić do pracy? Nie wszystkie ligi mają wtedy przerwę.

- No tak, na przykład w Skandynawii jest odwrotnie. Wtedy tamtejsze ligi się kończą. Tak naprawdę muszę być w gotowości przez cały czas. Już teraz byłem i dalej będę, ale nie siedzę na telefonie i nie rozmawiam codziennie z menedżerem. Czasem nie rozmawiamy ze sobą nawet dłużej niż tydzień. On ma rozeznanie, zna mnie dokładnie i powinien umieć określić, jakie mamy możliwości - w co w danej chwili nie warto wchodzić, a gdzie szukać pracy. Zdaję się też na niego.

Nie brakuje osób, które mówią: "Gdzie ten Papszun ma iść za granicę, jak on angielskiego nie zna". Jak ta kwestia rzeczywiście wygląda?

- Wiadomo, że lepiej umieć niż nie umieć. I to jest jedno z tych zajęć, któremu poświęcam sporo czasu w trakcie dnia. Postanowiłem się za to wziąć, bo jeśli się myśli o wyjeździe za granicę, to trzeba się zacząć angielskiego uczyć i nie liczyć na to, że jakoś będzie. Bo może będzie, a może nie. Czasami nie ma problemu z tłumaczem, a szatnie są wielonarodowościowe. Maciek Skorża ma chyba w sztabie trzech tłumaczy. Ale czasem ten podstawowy poziom komunikacji może być wymagany i co wtedy?

Czasami trenerowi może tego brakować, gdy np. chce z kimś porozmawiać w cztery oczy, bez obecności dodatkowej osoby.

- W wielu sytuacjach to może być ograniczenie, a nawet problem. Dlatego trzeba działać.

Czyli pracowity ten urlop.

- Trudno to nawet nazwać urlopem, bo zajęć mam całkiem sporo. Dzień jest wypełniony. O takim faktycznym wypoczywaniu nie ma na razie mowy. Bardziej nadrabiam zaległości. Odbywam spotkania, które obiecałem już wcześniej, a nie miałem na nie czasu. Nie ze wszystkimi ludźmi mogłem się zobaczyć i porozmawiać, dlatego teraz staram się to nadrobić. Muszę też zadbać o swoje zdrowie. Przez ostatnie dwa lata miałem dwie operacje kolana, a jak się dużo pracuje, to trudno o dobrą rehabilitację, dlatego teraz mam spory ubytek siły w jednej nodze. Remigiusz Rzepka mi pomaga. Codziennie jestem w siłowni i staram się poświęcić na to dwie-trzy godziny. Niedługo może być praca i trzeba będzie wrócić na boisko. Już nie będę miał Dawida Szwargi i reszty chłopaków z Rakowa, którzy w ostatnim czasie przejmowali inicjatywę na boisku, żebym mógł obserwować to wszystko z boku. Sam będę w centrum wydarzeń, więc forma musi być, ha ha.

Co za transfer beniaminka! Sprowadzili gracza, który upokorzył kadrę Santosa

Jak się panu wstawało 19 czerwca? To był dzień, w którym Raków zaczął treningi przed nowym sezonem, a pan został w domu.

- Wstawało się inaczej, ale miałem co robić. Nie było czasu na głębsze rozmyślanie, jednak z czasem pojawiła się tęsknota za drużyną. Szczególnie w takie dni, w których odbywały się sparingi. Był czas o tym pomyśleć, bo siedziałem i je oglądałem. Tęskniłem za ludźmi - piłkarzami, sztabem, pracownikami klubu i właścicielem, z którym ta relacja była silna. Ale za samym procesem? Za treningami? Na razie nie tęsknię.

A za czym pan w pierwszej kolejności zatęskni?

- Hmmm… Myślę, że za takim codziennym kontaktem z drużyną. Za momentem, gdy zawodnicy przychodzą do klubu, później jest odprawa, trening. To jest ten najlepszy czas, bo reszta to przygotowania, różne analizy, a kwintesencją jest ta obecność drużyny. No i oczywiście mecze, te emocje - po to się pracuje. Szczególnie te duże mecze! To jest to! Gdy graliśmy z Lechem czy Legią, także zawodnicy to odczuwali. Taki Ivi Lopez żył tylko dla takich meczów. Na nie czekał. Szczególnie na te wyjazdowe z Lechem i Legią - na dużych stadionach, przy komplecie publiczności. To powoduje dodatkową motywację.

Skoro przy Lopezie jesteśmy: Ile pana zostało jeszcze w Rakowie? Gdy Ivi odniósł kontuzję, był pan z nim w kontakcie. Z innymi piłkarzami też czy to była wyjątkowa sytuacja?

- Absolutnie wyjątkowa. Dla piłkarza taka kontuzja, jak zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie, to tragedia. Ivi miał cele w tym sezonie, a już na początku przytrafiło mu się coś takiego. Byłem z nim w kontakcie, bo sporo razem przeżyliśmy. Wiele też razem wygraliśmy. W tych ostatnich trzech latach Ivi był wiodącym piłkarzem. Szczególnie w tym poprzednim sezonie, gdy został królem strzelców. Pomógł klubowi, drużynie, ale też mi jako trenerowi. Nam wszystkim pomógł się wypromować, co bardzo doceniam. Oglądałem ten mecz, widziałem ten upadek i zakładałem, że mogło wydarzyć się coś złego, ale jednocześnie sam się pocieszałem, że nie zawsze to, co groźnie wygląda, rzeczywiście okazuje się groźne. Liczyłem, że to może tylko jakieś naderwanie? Niestety, stało się inaczej, przerwa będzie znacznie dłuższa. Dwa-trzy dni to we mnie siedziało.

Ile procent siły zespołu stanowił Lopez?

- Nie da się tego zmierzyć. Tym bardziej teraz, gdy doszło ośmiu nowych zawodników i nie wiemy, jakie będą pełnili rolę. Zobaczymy to w pierwszych rundach. Pierwsze mecze już to pokażą, bo początek sezonu jest naprawdę wymagający: Liga Mistrzów z Florą Tallin, Superpuchar z Legią Warszawa, rewanż z Florą, Ekstraklasa z Jagiellonią i mam nadzieję, że dwumecz z Karabachem w kolejnej rundzie el. Ligi Mistrzów. Pięć-sześć meczów pokaże, jak ten zespół bez Iviego wygląda i jak duży jest ubytek. Klub jednak zagregował, sprowadził Johna Yeboaha, jak rozumiem, w zastępstwie Iviego.

Rozważaliście tego piłkarza, gdy jeszcze był pan w klubie?

- Tak.

A na mecz z Florą się pan wybiera?

- Nie. Może na kolejne rundy zajrzę, ale teraz mam inne plany.

Wymienia pan te wszystkie obowiązki. Zastanawiam się, czy miał pan w ogóle czas, żeby zajrzeć w siebie, zdystansować się, na chwilę zatrzymać i pomyśleć, jakoś te ostatnie lata podsumować?

- Ten proces cały czas trwa. Na pewno więcej wolnego czasu pozwoli mi z boku spojrzeć na piłkę i inne drużyny. Także na to, jak teraz będzie grał Raków. To też mi coś powie. Legia Warszawa zmieniła system gry na bardzo podobny do naszego, więc też ciekawie będzie ją oglądać. Na pewno częściej będę włączał mecze tych najlepszych europejskich lig, by przyjrzeć się trendom, choć wydaje mi się, że i tak byłem z nimi w miarę na bieżąco. Ale może to mnie do czegoś zainspiruje? Myślę raczej o małych rzeczach, bo nie sądzę, by moje ogólne spojrzenie na piłkę się zmieniło.

Czuł pan w czasie pracy, że coś pan traci i coś panu poza boiskiem ucieka?

- Oczywiście, to była jedna z przyczyn rezygnacji. Ta praca wymaga poświęcenia. Szczególnie, jak się gra wiele meczów. Spójrzmy teraz na Raków. Ludzie ze sztabu przez najbliższe dwa miesiące będą non stop w pracy. W dodatku dwa tygodnie już za nimi, bo wyjechali na obóz. W połowie czerwca zaczęli, a przerwę, jeśli wejdą do grupy, będą mieli we wrześniu podczas spotkań reprezentacji. Większość sztabu, a już pierwszy trener na pewno, przez dwa i pół miesiąca będzie pracowała dzień w dzień bez wyjątku. I to nie są ośmiogodzinne dni pracy, a znacznie dłuższe. Ile jesteś w domu? Tylko przepakowujesz walizki. Później może być różnie, ale to już Lech Poznań musi powiedzieć, jak to jest rozegrać 56 meczów. Szacunek, że to wytrzymali i jeszcze na koniec zdobyli brązowy medal.

Pan ostatni raz bez klubu był w 2014 roku między czerwcem a grudniem. A wcześniej w 2009 r., gdy zaczynał pan pracę w GKP Targówek.

- A tak naprawdę to pracuję nieprzerwanie od 1992 roku. Byłem nauczycielem.

Wtedy przynajmniej były wakacje.

- Starałem się zawsze mieć te 7-10 dni przerwy w roku. Jeśli jesteś trenerem, to więcej się nie da, bo w klubie musisz być przed zawodnikami, żeby różnych rzeczy dopilnować. Choćby transferów. I przez lata nie narzekałem, bo to lubiłem. Bez pasji byłoby to niemożliwe. Może dwa lata dałoby się to ciągnąć w takim tempie dla samych zarobków. Ale dłużej? A przy okazji, jak dużo pracujesz, to inne tematy, choćby rodzinne, odkładasz. I one tak przez lata mi się nawarstwiały. Trzeba było się tym w końcu zająć.

Nie miał pan w pewnym momencie tak po prostu dość piłki? Trenowania?

- Za duże słowo. Ale na pewno ta decyzja była związana też z tym, że czułem, że dałem z siebie bardzo dużo. Nie wiem, czy wszystko. Pewnie jeszcze nie. Widziałem jednak, że dużo mnie to kosztuje. I nie ma się co oszukiwać: wygraliśmy z Rakowem wszystko, co można było w Polsce wygrać. Słyszę, że głównym argumentem za pozostaniem jest teraz gra w europejskich pucharach. Tak, ale zawsze coś by się znalazło. Jakbyśmy weszli do grupy, to później byłby awans do fazy pucharowej. Później zdobylibyśmy Ligę Konferencji, to trzeba by wygrać Ligę Europy, a w końcu Ligę Mistrzów. W sporcie zawsze znajdzie się ten następny cel. Myślę, że wyjdzie dobrze dla wszystkich - i dla mnie, i dla klubu.

Nie zacznie pan żałować, jeśli Raków wejdzie do grupy europejskich pucharów?

- A skąd! Ja Rakowowi bardzo dobrze życzę. Niech zrobią ten kolejny krok. To też ważne dla pozycji polskiej piłki. Wiemy, jaka jest sytuacja. Potrzebujemy każdego zespołu w grupie, każdego zwycięstwa, każdego awansu, by zbierać te rankingowe punkty i kiedyś mieć o ten awans trochę łatwiej. To, żeby nie zaczynać eliminacji od pierwszej czy drugiej rundy, jest niezwykle istotne. Jeśli Raków wejdzie do grupy, to jesienią rozegra bodaj 36 meczów, czyli w pół roku będzie miał w nogach cały ligowy sezon. To gigantyczne wyzwanie.

Mistrzostwo sprawia, że czuje się pan spełnionym trenerem?

- W jakimś stopniu na pewno. Jako trener mam wszystkie trofea: Puchar Polski, Superpuchar i mistrzostwo. Ale też bardzo dumny jestem z awansów do kolejnych lig. Dla mnie bardzo ważna jest moja droga, mimo że trudniej ją zamknąć w gablocie. Mistrzostwo jest bardzo ważne, stanowi pewną puentę, ale wcześniej musiało się wiele wydarzyć, żebym w ogóle mógł o nie walczyć. Z Rakowem startowaliśmy z drugiej ligi i najpierw musieliśmy w ogóle do tej ekstraklasy dotrzeć.

Nie było drogi na skróty.

- Patrząc jeszcze szerzej: ja jako trener zaczynałem w okręgówce i do niemal każdej ligi robiłem awans. Z okręgówki do czwartej z Łomiankami. Później trafiłem do Legionowa, więc brakuje mi awansu z czwartej ligi do trzeciej, ale dalej znów wszystko szło po kolei, bo tam awansowałem z trzeciej do drugiej. Z drugiej do pierwszej i z pierwszej do Ekstraklasy wchodziłem już z Rakowem. Ta droga jest dla mnie istotna, bo z wyjątkiem Legionovii nikt nie wyciągał mnie z niższej ligi. Do każdej docierałem sam. Mało kto pamięta, że w Rakowie dostałem szansę, ale w drugiej lidze, w której ja już byłem i zostałem pozytywnie zweryfikowany. Nie byłem "no namem" wykopanym spod ziemi. W skali Polski może i tak, ale na Mazowszu pewnie we wszystkich klubach od pierwszej ligi w dół wiedzieli, kim jestem i jaką pracę przez lata wykonałem.

Uwierzyłby pan w przepowiednię tej drogi, gdy był trenerem na Targówku? "Marek, mamy 2009 rok, ale minie 15 lat, a ty wygrasz w Polsce wszystkie trofea".

- Ależ skąd! Absolutnie. Powiedziałbym przepowiadającemu, że zwariował. Pamiętam, jak pracując w drugiej lidze w Rakowie, usłyszałem od Przemka Kostyka, że jeśli będę tak pracował, to dojdę do ekstraklasy. Traktowałem to z przymrużeniem oka. Z drugiej ligi do ekstraklasy jest naprawdę daleko.

Dyrektor ze szkoły, w której pan pracował, opowiadała mi kiedyś, że pan tej trenerskiej pracy długo nie był pewny. Nie chciał pan definitywnie żegnać się ze szkołą, powtarzając, że trener jednego dnia ma pracę, a drugiego już nie. To prawda, że ten brak stabilizacji panu przeszkadzał?

- Tak, przez rok miałem bezpłatny urlop. To była świetna szkoła, pracowałem w niej piętnaście lat. Śmieję się, że otwierałem i zamykałem gimnazja, bo mój początek i koniec pracy akurat zbiegł się z reformami edukacji.

To kto jest trudniejszy do prowadzenia? Nastolatkowie w gimnazjum czy piłkarze?

- Trudno powiedzieć, jak jest teraz. Pracowałem, gdy jeszcze nie było źle, ale wiem, że się pogarsza i idzie w złym kierunku, bo nie promuje się dyscypliny i szacunku do nauczycieli. Wręcz przeciwnie. Dlatego dzisiaj pewnie łatwiej prowadzić szatnię niż pracować w szkole. Przede wszystkim do szkoły musi przyjść każdy, a jako trener możesz wybierać, z kim pracujesz.

A zdarzało się pomyśleć w szatni, że chyba trafił pan do podstawówki?

- Pojawiały się takie sytuacje. One występują chyba wszędzie, gdzie pracuje się z młodymi ludźmi. Piłkarze zazwyczaj jeszcze nie mają wiele tego życiowego doświadczenia. Czasami też ich inteligencja nie jest zbyt duża, więc można było w ten sposób pomyśleć. W ostatnim czasie miałem jednak świetną szatnię, z bardzo inteligentnymi piłkarzami. I to też bardzo pomogło nam osiągać sukcesy. Bo mieć talent to jedno. Trzeba jeszcze umieć samemu ten talent pielęgnować i o niego dbać, a do tego potrzebna jest inteligencja. Dalej: doświadczenie się nabywa, ale trzeba jeszcze umieć z niego korzystać. W drużynie piłkarskiej wszystko się łączy. Warto też spojrzeć na wiek piłkarzy, których mieliśmy. Wielu z nich było z okolic rocznika 1995 - niemal wszyscy Polacy: Cebula, Musiolik, Wdowiak, Kun, Piasecki, a z zagranicy: Arsenić, Tudor, Gutkovskis, Ivi Lopez. Piłkarsko już nie młodzi, ale jeszcze nie starzy. Już coś w piłce widzieli, już byli po przejściach, ale wciąż nie mieli osiągnięć, więc byli głodni. Mistrzostwo zdobywali wcześniej tylko Vladan Kovacević i bardzo dawno temu - jeszcze w Slovanie - Milan Rundić.

Po sezonie kilkukrotnie podkreślał pan znacznie liderów w swojej szatni. Mówił pan o piłkarzach, którzy brali odpowiedzialność za resztę w kluczowych momentach. Oni to samo mówili o panu. Pan zawsze był taki charakterny?

- Oczywiście, że tak, bo takie cechy ma się od urodzenia. Można próbować to zmieniać, ale to się raczej nie odwróci o 180 stopni. Do tego dochodzi jeszcze kwestia doświadczenia, ale natury się nie oszuka.

Temat liderowania jest obecnie bardzo popularny w kontekście reprezentacji Polski i tego, co się wydarzyło w ostatnim meczu z Mołdawią. Da się stworzyć lidera z piłkarza, który na pierwszy rzut oka nie ocieka charyzmą i cechami przywódczymi?

- Wiadomo, że po tak bolesnych porażkach, jak ta z Mołdawią, zawsze będzie się uderzało w te tony. Z jednej strony jest to zrozumiałe, ale z drugiej to myślenie jest raczej błędne. W jednym meczu wiele rzeczy może się wydarzyć. Zawodnicy sami mówili, że może byli myślami na wakacjach. To co tu z liderowania, gdy nie ma odpowiedniego nastawienia?

Dobry lider może takie nastawienie u kolegów zmienić.

- Tu nie chodzi o liderowanie, tylko o mechanizm odpowiedniego dostosowania się do momentów w meczu. Trzeba umieć reagować na odpowiednie sytuacje meczowe. Dzisiaj wszystko poszło w takim kierunku, że nie mamy liderów i trzeba zabrać Lewandowskiemu opaskę. Gdyby to miało wystarczyć, to byłoby zdecydowanie zbyt proste. To nie będzie tak, że damy innemu zawodnikowi opaskę i zaczniemy wygrywać. To by było za banalne.

- Budowa drużyny to jest proces. Nie da się tego zrobić w dzień czy dwa. Jeżeli ktoś umie to robić, to będzie szedł w dobrym kierunku także przy wymianie ludzi. To było przez lata dużym zarzutem w stosunku do mnie - co się dzieje w tym Rakowie, że Papszun co chwilę wyrzuca zawodników i zmienia sztab szkoleniowy. Trzeba rozumieć, czym jest budowa drużyny. Bez zmian to się nie uda, bo ktoś może być na pewnym poziomie świetny, ale na wyższym już nie da rady i trzeba daną osobę wymienić. I tu się nic niezwykłego nie dzieje. Często trzeba się żegnać z fantastycznymi ludźmi, ale też takimi, którzy już do tej drużyny nie pasują, bo chociażby nie mają odpowiedniego charakteru czy nastawienia. Na to się składa wiele elementów i przy wchodzeniu na wyższy poziom ta selekcja musi następować.

Patrzy pan na reprezentację Polski jako trener, czy jako kibic?

- Jako kibic. Nie analizuję składów czy taktyki. Tylko teraz musiałem, bo byłem w studiu TVP. To była trochę niewdzięczna rola, bo nie wiadomo było nawet, jakim systemem zagra ta drużyna. Rozmawia się wówczas o czymś, co się może w ogóle nie wydarzyć. Ale gdy zacząłem sobie rozpisywać opcje na poszczególne pozycje, to wyszło, że mamy dziesięciu różnych stoperów, którzy wychodzili w podstawowej jedenastce reprezentacji za czasów trenerów Sousy, Michniewicza i Santosa. Mówi się, że mamy problem ze stoperami, a tak naprawdę jest ich mnóstwo.

Za to brakuje takich pewniaków, którzy by zadomowiliby się w pierwszej jedenastce.

- Tak, to jest klucz. Żeby była powtarzalność, żeby oni się zgrywali.

Bartosz Salamon zagrał jeden dobry mecz z Albanią i wypadł z wiadomych względów. Chyba wciąż trochę tęsknimy za tym duetem Glik - Pazdan.

- A pamiętajmy, że Adam Nawałka tak naprawdę wyciągnął Michała Pazdana z kapelusza. Właśnie o to chodzi, żeby takich chłopaków umieć dostrzec i ich zbudować dla reprezentacji. A następnie stworzyć z nich drużynę. Pazdan czy Krzysztof Mączyński byli nieoczywistymi wyborami, a trener Nawałka konsekwentnie na nich stawiał.

Mączyński był krytykowany przez półtora roku, podobnie zresztą jak trener Nawałka, który przez pierwszy rok rozgrywał tylko sparingi i wcale nie wyglądały one dobrze.

- Tak wygląda budowa drużyny. Początki często są trudne, ale miejmy nadzieję, że teraz to pójdzie do przodu. Mamy we wrześniu dwa mecze, które bezwzględnie trzeba wygrać.

A reprezentacja Polski to pana plan czy marzenie?

- Nie zastanawiam się nad tym tak bardzo, choć ostatnio dostaję o to sporo pytań. Tak naprawdę jest ich więcej niż myśli o reprezentacji w mojej głowie. Nie dobijam się do tej kadry. Życzę jej jak najlepiej, a przecież, gdybym tylko czekał na zatrudnienie, to musiałbym jej życzyć źle. Wierzę, że co ma być, to będzie i jeśli do czegoś dojdzie, to w sposób naturalny. Że na to zasłużę i taka będzie wola oraz świadomość, że mogę być tym człowiekiem, który tej drużynie pomoże i poprowadzi do sukcesów. Takie przekonanie jest bardzo ważne.

Takie nastawienie chyba towarzyszy panu przez całą karierę.

- Tak było zawsze i nigdy się nie zmieni. Krok po kroku, szczebel po szczebelku, bez zbytniego wybiegania do przodu, które moim zdaniem nic nie daje. Tak jak już mówiłem - gdyby ktoś na Targówku zaczął mi mówić o ekstraklasie i mistrzostwie, to byłoby dla mnie science fiction. Dzisiaj być może ten temat reprezentacji nie jest aż tak odległy, ale czasami to, co wydaje się blisko, w rzeczywistości jest daleko. Na ostatnim odcinku przed domem dochodzi do największej liczby wypadków, więc trzeba uważać. Nie siedzę i nie myślę o reprezentacji. Myślę, że osiągnąłem już naprawdę dużo, biorąc pod uwagę, skąd startowałem i jaką drogę przeszedłem. Ale żeby była jasność - wciąż mam ambicję, werwę i energię, żeby jeszcze coś więcej w tej piłce osiągnąć. Będę chciał to udowodnić.

Na tej drodze była jakaś rada czy złota myśl, którą pan do dzisiaj pamięta?

- Na pewno kieruję się tym, żeby zawsze iść swoją drogą i działać zgodnie z własnymi wartościami. To jest proste, gdy się o tym mówi, ale później w praktyce przy wielu decyzjach, rozmowach czy zachowaniach, w których musisz być zgodny z samym sobą, już takie łatwe nie jest. Pamiętam jeszcze z mazowieckich czasów, że trenerzy nawet z wyższego poziomu doradzali mi, żebym nie był taki radykalny w stosunku do działaczy, bo czasami trzeba się dogadać, nawet jak nie mają racji i grają nie fair. Ja wówczas odpowiadałem: "Okej, ty tak myślisz, to twoja sprawa". Ja miałem swój kodeks i system wartości, według którego zamierzam podążać, bez względu na różne okoliczności. Dzisiaj nikt do was nie zadzwoni, że zachowałem się gdzieś nieetycznie w relacjach z działaczami, agentami czy piłkarzami. A jeśli zadzwoni, to będzie musiał kłamać. Wówczas proszę dać numer do mnie i sobie to wyjaśnimy, ha ha.

A sam zostawiał pan Dawida Szwargę z jakąś tego typu radą?

- Nie musiałem tego robić. Dawid pracował ze mną dwa lata. On już przyszedł do klubu z mocnym kręgosłupem moralnym, dlatego nasza współpraca była na tak wysokim poziomie. Wartości, które wyznawaliśmy, były zbieżne, tak samo, jak podejście do życia i ludzi. Wiadomo, że nie takie same, bo każdy z nas jest inny, tak jak jego rola była inna.

Czasami wpływa na to także wiek. Zmieniamy się.

- Tak, ale akurat Dawid jest bardzo dojrzały. Ja w jego wieku taki nie byłem. Chodzi też o umiejętność czerpania z doświadczenia, a on ma go już sporo, bo dość szybko przestał grać i dobrze wykorzystał ten czas. Wiem, że ciężko pracował nad sobą, dlatego dobrze się przygotował do roli mojego następcy. Te dwa lata z pewnością mu pomogły. Mógł się wiele nauczyć pod kątem nie tyle boiska, co wszystkiego dookoła. Pierwszy trener ma bowiem więcej obowiązków niż tylko drużyna i piłka nożna. Szczególnie w takim bardziej rodzinnym, kameralnym klubie, jakim jest Raków. To nie jest taki klub, jak Legia czy Lech, a znacznie mniejszy.

Długo pan odchorowuje porażki?

- Przez ostatnie trzy lata przegrywaliśmy rzadko, ale gdy już te porażki się zdarzały, to były to bardzo solidne gongi. Przegraliśmy finisz sezonu 2021/22 z Lechem Poznań, później w pucharach ze Slavią Praga po dogrywce, no i teraz wiosną z Legią Warszawa - raz w lidze i raz w finale Pucharu Polski. Najciężej było właśnie po finale Pucharu Polski.

Mieliście wszystko w swoich rękach.

- Dlatego najbardziej bolą te porażki, gdy wiesz, że powinieneś ten mecz po prostu wygrać. Wbrew pozorom staram się do tego podchodzić obiektywnie. Uważam, że Lech rok temu miał świetną ekipę, bardzo dobrego trenera i jeszcze miał dodatkową energię ze względu na stulecie klubu.

Miał rewelacyjną końcówkę - osiem zwycięstw i remis w ostatnich dziewięciu kolejkach.

- Ciężko było z nimi rywalizować. Jestem dumny z zespołu, że w ogóle potrafiliśmy ich doścignąć i wyprzedzić. Mało kto pamięta, że mieliśmy już dziewięć punktów straty w tamtym sezonie i zimą mówiliśmy o tym, żeby awansować do pucharów, a nie walczyć o mistrzostwo z Lechem. Ruszyliśmy jednak bardzo mocno, wygrywaliśmy wszystko do tych feralnych meczów z Cracovią i Zagłębiem Lubin w końcówce sezonu. Mocno bolała także porażka ze Slavią ze względu na przebieg dwóch meczów. Myślę, że w dwumeczu byliśmy lepszym zespołem i powinniśmy byli wygrać. W pierwszym meczu nie pomogli nam sędziowie, ale sami byliśmy sobie winni, bo w rewanżu nie wykorzystaliśmy kilku świetnych sytuacji. Ale to była trochę inna sytuacja, bo zdawałem sobie sprawę, że jak wejdziemy do fazy grupowej, to będzie nam ciężko w lidze. Nie wiemy, co by było gdyby, ale moim zdaniem, gdybyśmy weszli do grupy Ligi Konferencji, to nie zdobylibyśmy mistrzostwa.

To może być takie małe alibi, ale w przypadku finału Pucharu Polski już takiego alibi nie ma. Tamten mecz musieliśmy wygrać. Do tego te wszystkie okoliczności, wydarzenia w trakcie tamtego spotkania… Niesmak pozostał na długo, tym bardziej, że media długo ciągnęły tę sprawę. Filmy, kary, różnego rodzaju manipulacje - słabo to wyglądało, dlatego tym większy niesmak pozostał, że tego meczu nie wygraliśmy. Myślę, że gdyby się nam to udało, to tych incydentów by nie było.

Co pan sobie zarzucał pan po tamtym spotkaniu? Na chłodno, po czasie.

- Zawiodło zarządzanie zmianami i kwestie taktyczne, aczkolwiek w meczu trudno było zareagować. Zupełnie nie spodziewaliśmy się takiego przebiegu. Nastawialiśmy się przez cały tydzień na takie spotkanie, jak mecz ligowy na Łazienkowskiej. Że akcja będzie szła raz w jedną, raz w drugą stronę i rywale będą wychodzili do nas bardzo wysoko, a za ich plecami będzie dużo przestrzeni. Po czerwonej kartce wszystko się zmieniło - przeciwnik stanął w obronie bardzo nisko i grał tak przez 120 minut. Trzeba było jednak lepiej się do tego zaadaptować. Mieliśmy wystarczającą liczbę sytuacji, zdominowaliśmy rywala i powinniśmy byli strzelić zwycięską bramkę. Brakowało nam być może trochę odwagi, by przeciwnika jeszcze bardziej docisnąć.

Być może w rozmowie z zespołem poszedłem też nie do końca w dobrą stronę, mówiąc z pełnym przekonaniem, że na pewno wygramy. Trener czasami tak mówi, ale może trzeba było pójść w innym kierunku i powiedzieć, że musimy dać z siebie jeszcze więcej, bo to, co robimy, może nie wystarczyć. A ja poszedłem inną drogą i mówiłem drużynie, że na pewno wystarczy. Nie wystarczyło.

Wiele osób na stadionie pewnie myślało podobnie.

- Ale trener musi w ten sposób zarządzić zespołem, żeby się wszystko zgadzało. Z drugiej strony, nie masz na to wpływu, że Bartek Nowak wyszedł sam na sam i o centymetry spudłował. Gdyby to trafił, to już wyglądałoby to inaczej i moje słowa by się sprawdziły. Wtedy byłbym traktowany jak wizjoner, a tak było odwrotnie. Należy to jednak poddać analizie i ja o tym też myślałem. Gdy się nie wygrywa, to zawsze można było coś zrobić lepiej. Ale jeśli nie masz wypracowanych odpowiednich zachowań, to w trakcie meczu naprawdę trudno coś wielkiego zrobić. Możesz próbować zmianami, jakimiś uwagami, ale to dalej zawodnicy muszą wiedzieć, co mają zrobić. Inaczej byłoby to wszystko za proste.

Jak pan sobie wyobraża Raków w nowym sezonie?

- Myślę, że właścicielowi przyświecała myśl kontynuacji tego projektu, dlatego też zdecydował się na Dawida. Jest on gwarantem stabilizacji i konsekwencji. Myślę, że pod jego wodzą będziemy widzieli podobny Raków, ale pewnie zostaną wprowadzone jakieś nowe pomysły. Szczególnie w ofensywie, bo w obronie to zbyt wielkiego pola do poprawy nie widzę. Broniliśmy bardzo dobrze, a w ataku zawsze się można poprawić. Przede wszystkim rozwinąć zawodników. Czas powinien pracować na korzyść Dawida, który ma też sporo nowych piłkarzy, a chyba każdy liczy, że nowe transfery to wzmocnienia i nowa jakość, która da tej drużynie więcej.

Jest coś, co panu w Dawidzie Szwardze szczególnie zaimponowało?

- Dojrzałość, kompetencja, pracowitość, pasja do piłki. Ma dużo bardzo dobrych cech i jest wartościowy jako człowiek. Ostatnio rozmawiałem przez telefon z Bożydarem Iwanowem z Polsatu Sport, który przypomniał mi, że już kiedyś mówiłem mu w prywatnej rozmowie, że Dawid będzie bardzo dobrym trenerem. Oczywiście nie spodziewałem się, że obejmie Raków tak szybko, bo chciałem z nim jeszcze dłużej współpracować. Zresztą również jemu powiedziałem, że rozstajemy się z bólem serca, bo z mojej strony ta współpraca była wręcz świetna i żałuję, że już nie będziemy mogli razem pracować. Chociaż, kto wie, może to ja tym razem zostanę jego asystentem, ha ha.

Pep Guardiola mówi, że do roli asystenta potrzebuje kogoś, kto w czymś będzie lepszy od niego i nie będzie mu bał się o tym powiedzieć, czyli wytknie błędy albo przedstawi swoje pomysły. Nie chce przytakiwaczy, dlatego tak dobrze mu się pracowało z Mikelem Artetą. Były obszary, w których Dawid Szwarga był od pana lepszy?

- Nigdy nie myślałem o tym w kategoriach "lepszy - gorszy", tylko na zasadzie współpracy. Choćby przy analizie meczu. Odbywała się ona na bazie raportu przygotowanego przez Dawida. To był raport na 9 -10 stron, bardzo szczegółowy: jak ocenia sam mecz, fazy gry, przygotowanie fizyczne, mentalne i grę każdego zawodnika. Wystawialiśmy im oceny - opisowe i liczbowe, a na koniec raportu Dawid rozpisywał też swój proponowany skład na następny mecz. Takie raporty miały duży wpływ na naszą pracę. W nich mógł wyrazić swoje zdanie, bez żadnych moich sugestii czy ingerencji. Wszystko, co miał do powiedzenia o danym meczu, pisał w tym raporcie. Później się do tego odnosiłem, czasami też korzystałem z tego w rozmowach z drużyną.

Ten proponowany skład później się sprawdzał?

- Najczęściej tak. Dyskutowaliśmy co najwyżej o jednym czy dwóch zawodnikach, choć wbrew temu, co się mówiło, wcale nie mieliśmy takiej potężnej kadry. To był mit, a skład na kolejny mecz praktycznie układał się sam. Nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek rozmawiali o więcej niż dwóch-trzech piłkarzach.

Z ciekawości. Na ile się te oceny Dawida Szwargi pokrywały się z ocenami dziennikarzy?

- Różnie bywało. Trzeba rozumieć, że każdy ma inne kryteria. Wy nie wiecie, jakie są założenia czy zadania na dany mecz. Widzicie głównie to, kto dał coś ekstra, a kto coś zawalił. My widzimy dużo więcej. Taki Papanikolaou ma trudno, by dać coś ekstra, prędzej może coś zawalić, a dla nas był bezcennym zawodnikiem.

Nauczycielskie przyzwyczajenia. Później na podstawie tych ocen przepuszczał pan zawodników do następnego sezonu albo się rozstawaliście?

- Jeśli chciałeś być w Rakowie, musiałeś grać średnio na "5" w dziesięciostopniowej skali. Od pięciu w górę zawodnik miał ocenę na żółto. Niższe wyświetlały się na czerwono. Kto miał dużo czerwonych ocen, przechodził weryfikację negatywną. Chyba nigdy się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek dostał po meczu "10".

To surowi byliście.

- Tak, dość surowi. "7" czy "8" to były już naprawdę bardzo dobre noty. Jak ktoś miał średnią ponad "7", to już miał doskonałą rundę. Ostatnio około "7" mieli tylko Arsenić i Tudor. Byli najlepszymi zawodnikami, bo w tylu meczach trudno utrzymać tak wysoką średnią. Zoran miał bodajże jeden bardzo słaby mecz na Cracovii, gdzie przegraliśmy 0:3 i dostał "2" czy "3", a tak to zawsze grał na około "7".

Na ile byłby w takim razie oceniony Marek Papszun za cały pobyt w Rakowie?

- Trzy i pół, ha ha.