Exodus w Lechii Gdańsk. Piłkarze odchodzą hurtem

Lechia Gdańsk przeżywa obecnie niemałą rewolucję. Ostatnio dużo mówiło się o nowym szkoleniowcu klubu, który zastąpić ma dotychczasowego trenera, Hiszpana Davida Badię. Potencjalny kandydat będzie musiał jednak skompletować zupełnie nową kadrę, gdyż w klubie trwa prawdziwy exodus.

Lechia Gdańsk żegna się z sześcioma piłkarzami. Może takich być więcej

Lechia zdecydowała się nie przedłużać kontraktów z kilkoma piłkarzami. Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej, z klubu odchodzą Rafał Pietrzak, Marco Terrazzino, Jakub Kałuziński, Kristers Tobers, Flavio Paixao i Joel Abu Hanna. W przypadku pierwszej czwórki kontrakty obowiązują do 30 czerwca 2023 roku i nie zostaną przedłużone. Flavio Paixao z końcem tego sezonu zdecydował się zawiesić buty na kołek, natomiast Joel Abu Hanna przebywał w Gdańsku tylko na wypożyczeniu i w lecie wróci do Legii Warszawa, która zdecyduje, co dalej zrobić z tym obrońcą.

Poza tymi sześcioma nazwiskami z Lechii odszedł już wcześniej Łukasz Zwoliński, który został zakontraktowany przez Rakowa Częstochowa. Trójmiasto opuścił również Henrik Castegren, z którym rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Kolejnym piłkarzem, który niedługo może odejść z jest Conrado. Brazylijczykiem zainteresowanie wyraża zarówno aktualny mistrz Polski, jak i St. Louis City SC, grające w MLS.

Zmiany nie tylko kadrowe. Do Gdańska lada dzień zawita nowy trener

Nowym szkoleniowcem gdańskiego klubu ma zostać Szymon Grabowski - dotychczasowy trener drugoligowego Stomilu Olsztyn. 42-latek pracuje tam od początku dopiero co zakończonego sezonu. Olsztynianie pod jego wodzą sezon zakończyli na czwartym miejscu w tabeli, dzięki czemu wzięli udział w barażach o I ligę. Tam w półfinale pokonali 3:1 Wisłę Puławy, a następnie po zaciętym meczu i remisie 1:1 w finale z Motorem Lublin zadecydowały rzuty karne, które Motor wygrał 4:1. O przyjeździe Grabowskiego do Trójmiasta informowała m.in. Karolina Jaskulska ze Sport.pl

Nowy szkoleniowiec nie będzie miał jednak łatwego zadania w kontekście budowania kadry. Po spadku do I ligi stan finansów klubu znacznie się pogorszył, a już teraz nie był w zbyt dobrym stanie.

Niedawno media informowały o specjalnym przelewie prosto z Niemiec od właściciela gdańskiego zespołu, Philippa Wernze, który przekazał prezesowi Adamowi Mandziarze pieniądze na spłatę najważniejszych zobowiązań wobec trenerów i piłkarzy. Wśród nich były niewypłacone premie za czwarte miejsce w sezonie 2021/2022.