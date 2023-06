Azarenka powiedziała, co myśli o zachowaniu Sabalenki. Zaskakujące słowa

Wokół Aryny Sabalenki podczas tegorocznego Rolanda Garrosa narosło sporo kontrowersji. Białoruska tenisistka jak ognia unikała pytań od dziennikarzy związanych z wojną na Ukrainę oraz o swoje powiązania z Aleksandrem Łukaszenką. Najpierw odmawiała odpowiedzi, potem w ogóle przestała przychodzić na konferencje prasowe. Sportsmenka uznała, że jest osaczona, zwłaszcza przez jedną dziennikarkę z Ukrainy, która wciąż pytała ją o politykę. - Wiem, że muszę być na to gotowa, ale w środę nie czułam się bezpiecznie na konferencji prasowej. Z uwagi na moje zdrowie psychiczne i samopoczucie, zdecydowałam dziś wyjść - tłumaczyła swoje zachowanie Sabalenka.

Azarenka dała jasny sygnał, co sądzi o unikach Sabalenki. "Nie wydaje mi się..."

Do afery z udziałem Białorusinki odniosła się jej starsza rodaczka Wiktoria Azarenka w rozmowie z ukraińskim portalem ua.tribuna. - Po pierwsze, myślę, że nie jest łatwo sobie z tym poradzić. Nie wydaje mi się, aby zmuszanie ludzi do udzielania odpowiedzi na pytanie, które są dla nich trudne, było nieakceptowalne. Ani ty, ani inni ludzie nie znacie jej osobistych relacji, nie macie pełnego obrazu. Dlatego macie prawo o to pytać - stwierdziła 33-latka.

Okazuje się, że Azarenka wcale nie miała ochoty bronić swojej koleżanki. - Możemy zgodzić się lub nie zgodzić się na udzielenie odpowiedzi, ponieważ istnieją jasne sytuacje i są sytuacje, które wymagają poznania kontekstu. Nie jestem tutaj, aby kogokolwiek bronić ani za kogokolwiek odpowiadać. Mogę mówić tylko za siebie - dodała.

Sama rozmowa Azarenki z ukraińskimi mediami może budzić pewne zdziwienie. Sama zawodniczka podkreśla jednak, że chce być życzliwa i pomocna w kontaktach z mediami. - Jestem szczera w swoich odpowiedziach i stwierdzeniach. Nadal uważam, że ważne jest pomaganie ludziom, bycie dla siebie życzliwym - bez względu na to, jak banalnie to brzmi. Kiedy oferujesz pomoc, a oferta zostaje odrzucona, to nic nie mogę na to poradzić. Mam różne doświadczenia w różnych sytuacjach, ale moje stanowisko i chęć pomocy ludziom pozostają niezmienne - zakończyła tenisistka.