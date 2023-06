Kyrgios wrócił do gry po długiej przerwie. I zawiódł [WIDEO]

Nick Kyrgios nie pojawiał się na tenisowych kortach od grudnia zeszłego roku, kiedy to zdecydował się na operację usunięcia torbieli łąkotki w lewym kolanie. Przez to musiał opuścić większość turniejów w kalendarzu, w tym wielkoszlemowe Australian Open i French Open. Istniała szansa na to, że Australijczyk wystąpi w Paryżu, ale doznał urazu stopy w momencie, gdy spieszył na pomoc matce, której skradziono luksusową Teslę. Ostatecznie wrócił do rywalizacji w tourze w połowie czerwca, gdy wziął udział w turnieju na kortach trawiastych w Stuttgarcie.

Kyrgios wrócił do gry po ośmiu miesiącach. I przegrał. Zawiódł fanów

Rywalem Kyrgiosa w pierwszej rundzie turnieju w Stuttgarcie był Chińczyk Wu Yibing (64. ATP). Pierwszy set był bardzo zacięty, bo obaj zawodnicy wygrywali swoje gemy serwisowe. Kyrgios mógł przełamać rywala już w pierwszym gemie, ale nie wykorzystał szansy. Druga szansa pojawiła się pod koniec seta przy stanie 5:6, A:40, ale Chińczyk tutaj też się wybronił. Ostatecznie seta wygrał Yibing (7:5), wykorzystując drugą piłkę setową.

Drugi set był już dużo spokojniejszy, a zarówno Kyrgios, jak i Yibing, nie tracili swojego serwisu. Aż do ósmego gema, gdzie Kyrgios przy własnym serwisie nie zdobył żadnego punktu i został przełamany. To się potem skończyło źle dla Australijczyka, bo przegrał seta 3:6 i odpadł już w pierwszej rundzie zmagań w Stuttgarcie. Mecz skończył się po niewiele ponad godzinie rywalizacji. Kibice oglądający to spotkanie zwrócili uwagę na to, że Kyrgios nie poruszał się swobodnie po korcie w trakcie wymian i standardowo wchodził w dyskusję z sędzią.

Na razie nie wiadomo, czy Kyrgios będzie w pełni gotowy na występ podczas tegorocznego Wimbledonu, który będzie rozgrywany w dniach 3-16 lipca. W zeszłym roku Australijczyk dotarł do finału, gdzie przegrał 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 z Novakiem Djokoviciem. - Kto powstrzyma Djokovicia na Wimbledonie? Jeśli nie ja, to nikt - stwierdził Kyrgios w rozmowie z dziennikarzami Sky Sports.