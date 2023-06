Media: Gwiazdor Lechii dostał zaskakującą ofertę. Może zaliczyć głośny transfer do MLS

Lechia Gdańsk już w środę ma rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu. Jednak nie wiadomo, którzy zawodnicy będą do dyspozycji trenera w pierwszej lidze. Na razie nie wiadomo nawet, kto będzie ich trenerem. Wszystko jednak wskazuje na to, że te wątpliwości zostaną rozwiane w trakcie konferencji prasowej prezesa Zbigniewa Ziemowita Deptuły, która zaplanowana jest na 14 czerwca. Według plotek można się spodziewać, że Lechię Gdańsk obejmie Szymon Grabowski, dotychczasowy szkoleniowiec Stomilu Olsztyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski rozśmieszył Santosa. Trening kadry

Conrado trafi z Lechii Gdańsk do MLS? Jest oferta

Z informacji podanych przez Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl wynika, że jednym z piłkarzy, który pożegna się wkrótce z klubem jest Conrado. Brazylijczyk w tym sezonie był jednym z nielicznych zawodników Lechii, którzy pokazywali się z dobrej strony. Z powodu kontuzji zagrał jednak tylko w 21 meczach, w których miał trzy asysty.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Media: Jakub Kiwior z sensacyjnym transferem? Chce go wielki klub

Długa kontuzja i katastrofalny sezon Lechii nie odstraszają jednak zespołu St. Louis City SC, który w tym sezonie gra swój pierwszy sezon w MLS. To sensacyjny lider Konferencji Zachodniej, który po rozegraniu 16 spotkań ma 29 punktów. Amerykanie mieli złożyć już pierwszą ofertę za Conrado, ale ta została przez Lechię odrzucona. Negocjacje wciąż jednak trwają i mogą zakończyć się powodzeniem.

Raków Częstochowa jest innym klubem, który był zainteresowany ściągnięciem Brazylijczyka. Oferty złożone przez zespół mistrza Polski zostały jednak odrzucone.

Szykują się odejścia z Lechii? Klub musi naprawić finanse

Spadek z ekstraklasy wiąże się między innymi ze stratą ogromnych przychodów z tytułu praw telewizyjnych. Canal+ za prawa do pokazywania krajowych rozgrywek zapłacił aż 1,3 miliarda złotych. Sytuacja finansowa Lechii już wcześniej nie należała do najlepszych, w mediach regularnie pojawiały się informacje o zaległościach wobec piłkarzy i innych pracowników klubu.

W Arce Gdynia wciąż wrze. Spór właścicieli o udziały. "Nie można ulegać takiemu szantażowi"

Dlatego Lechia będzie musiała znacząco ograniczyć wydatki. Można spodziewać się odejścia przynajmniej części z najlepszych (i najdroższych w utrzymaniu) zawodników. Do tego grona należą wieloletni liderzy zespołu jak Dusan Kuciak i Michał Nalepa, ale też obcokrajowcy tacy jak Conrado, Durmus, de Kamps i Friesenbichler. Na pewno dobrą wiadomością dla kibiców gdańskiego zespołu jest informacja, że niemiecki właściciel pożyczy klubowi pieniądze na spłatę najpilniejszych zobowiązań.