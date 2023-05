Kapitan klubu ekstraklasy może odejść. Ustawili się po niego w kolejce

Cracovia notuje przeciętny sezon. Po 32. kolejkach klub zajmuje ósme miejsce w ekstraklasie i nie ma już szans na grę w pucharach. Nie jest jeszcze pewna przyszłość trenera Jacka Zielińskiego. Dziś wprawdzie gruchnęła wiadomość o tym, że Cracovia chce zatrudnić Marka Papszuna, ale Janusz Filipiak zaprzeczył tym informacjom niemal natychmiast. Zapewnił też, że toczą się rozmowy kontraktowe z trenerem Zielińskim.

Kamil Pestka odejdzie z Cracovii? To możliwe

Cracovia może jednak stracić inną ważną postać, do niedawna jednego z najważniejszych piłkarzy. Mowa o Kamilu Pestce. W poprzednich latach był kluczowym zawodnikiem Cracovii. Dobrze zapowiadającej się karierze przeszkadzały jednak urazy. Przez kontuzję stracił cały sezon 2020/21 i prawie całe obecne rozgrywki. Jak jednak przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", problemy zdrowotne nie wyhamowały jego kariery. Nadal cieszy się sporym zainteresowaniem z wielu klubów. Być może już niedługo do jednego z nich dołączy. Ale nie jest to przesądzone.

- Mam kilka ofert z kraju i z klubów zagranicznych. Nie zamykam się na żadne rozwiązanie – pozostanie w Cracovii lub odejście. Sprawa jest otwarta - powiedział. - Wybiorę najlepszą opcję dla siebie. Którą? Nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć - dodał enigmatycznie.

Piłkarz przyznaje, że choć Cracovię darzy wielkim sentymentem, to zastanawia się nad odejściem za granicę. Kiedy zatem możemy spodziewać się decyzji piłkarza? - Pewnie już po sezonie, ale bliżej jego zakończenia niż startu nowego. Też nie będę czekał w nieskończoność. Muszę zdecydować, bo zaczyna się okres przygotowawczy - wytłumaczył Pestka.

W przeszłości miał oferty z Włoch. Frosinone i Crotone były najbardziej zainteresowane jego transferem. Jak podaje "Przegląd Sportowy", obecnie interesują się nim Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i kilka klubów zagranicznych.

Kamil Pestka przyznał też, że duże znaczenie w trakcie rehabilitacji ma obecność najbliższej rodziny i dziewczyny, bo po jakimś czasie traci się kontakt ze środowiskiem, schodzi się na bok. Gdyby nie wsparcie najbliższych, znacznie trudniej byłoby wyjść z kontuzji i wrócić do rytmu treningowego oraz gry. Podziękował też kibicom Cracovii.

- Czuję ich wsparcie. Tyle, ile wiadomości dostałem po kontuzji… Przesyłali filmiki nawet kibice z Chicago. Było tego bardzo dużo. Teraz, gdy jestem z boku, nie gram i nie ma mnie na widoku, kibice po meczu coś zaśpiewają, wykrzyczą imię i nazwisko. Albo spotkają mnie na mieście i dopytują: Ile jeszcze? Kiedy wracasz? To bardzo miłe, jestem im za to wdzięczny - powiedział.

Umowa Kamila Pestki z Cracovią wygasa z końcem czerwca. W tym sezonie pomocnik zagrał tylko sześć spotkań ligowych i zaliczył jedną asystę. W sumie dla krakowskiego zespołu zagrał 93 mecze, w których zdobył sześć bramek i zanotował osiem asyst.