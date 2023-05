Polak robi furorę. Podbija silną europejską ligę. Czas na kadrę. "Zaskoczył nas"

Zimą tego roku Przemysław Wiśniewski przeniósł się z Venezii do Spezii. W nowym klubie zastąpił Jakuba Kiwiora, który trafił do Arsenalu. Obrońca regularnie gra w pierwszym zespole i do tej pory pojawił się na boisku w 11 meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa rozbije bank dla piłkarza?

Włosi chwalą Przemysława Wiśniewskiego. "Stał się liderem"

Szczególnie dobrze Wiśniewski spisał się w meczu z AC Milanem. W tym spotkaniu strzelił gola na 1:0. Było to jego pierwsze trafienie w tym sezonie. Spezia ostatecznie wygrała 2:0, a po tym meczu włoskie media bardzo chwaliły Polaka. Na temat ostatnich występów obrońcy wypowiedział się Niccolo Pasta z TuttoMercatoWeb.it.

Gwiazda PSG sobie nagrabiła. Już w lecie będą chcieli go sprzedać [WIDEO]

- Wiśniewski swoją pierwszą bramkę we Włoszech strzelił po czterech-pięciu meczach, w których zagrał bardzo dobrze, więc wiele osób zaczyna go uważać za bardzo ciekawego zawodnika. Na początku miał pewne trudności, ale teraz jest pewnym punktem drużyny i poprawia się z meczu na mecz. Zaskoczyła nas jego osobowość, bo przyszedł w trudnym dla klubu momencie i po chwili stał się liderem - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Transfer do lepszego klubu i otwarta droga do reprezentacji Polski

Pasta dodaje, że Wiśniewski może w przyszłości trafić do wielkiego klubu. - On jest uważany za nowego Kiwiora, ale nie ze względu na cechy piłkarskie, lecz ze względu na to, że podobnie jak 23-latek, mógłby w przyszłości zostać sprzedany za bardzo wysoką cenę do Premier League lub zespołu z innej dużej ligi - dodał.

Materazzi i Sneijder ruszyli do kibiców. Euforia na San Siro [WIDEO]

Sytuacja w defensywie reprezentacji Polski nie wygląda najlepiej. Jakub Kiwior dopiero od niedawna zaczął grać w wyjściowym składzie, a Jan Bednarek i Kamil Glik nie są już tak pewnymi punktami drużyny, jak kiedyś. Biorąc pod uwagę formę Wiśniewskiego, można się spodziewać, że trener Fernando Santos da mu szansę podczas najbliższego zgrupowania. Polska już w czerwcu zmierzy się w towarzyskim meczu z Niemcami, a następnie w ramach eliminacji do Euro 2024 zagra z Mołdawią.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl