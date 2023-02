Allegri wściekł się na dziennikarza. "Doprowadzasz mnie do szału, widzisz rzeczy abstrakcyjne" [WIDEO]

Ostatnie tygodnie są trudne dla Juventusu. Okazało się, że klub sztucznie zawyżał wartości piłkarzy na rynku transferowym, co kosztowało drużynę 15 ujemnych punktów. Obecnie turyńczycy zajmują dopiero 9. miejsce w Serie A i wydaje się, że jedyną szansą na awans do Ligi Mistrzów jest... wygranie Ligi Europy. W 1/16 finału piłkarze Massimiliano Allegriego jedynie zremisowali 1:1 z FC Nantes na własnym stadionie. Już w 13. minucie gola zdobył Dusan Vlahović, ale w drugiej połowie stan rywalizacji wyrównał Ludovic Blas.

Allegri nie wytrzymał i zaczął kłócić się z dziennikarzem. "Doprowadzasz mnie do szału"

Po spotkaniu Allegri znów musiał mierzyć się z krytyką. Podczas jednego z wywiadów dziennikarz "Sky Sports" zarzucił trenerowi, że ten popełnił błąd, stawiając na defensywny styl gry. Dodatkowo podkreślił, że od kilku tygodni zespół gra zbyt zachowawczo i celuje tylko w zwycięstwa 1:0.

Tym razem Allegri nie utrzymał nerwów na wodzy i w stanowczy sposób odpowiedział na zarzuty.

- Nigdy nie powiedziałem, że chcę, aby Juventus wygrał tylko 1:0. Doprowadzasz mnie do szału, opowiadając takie bzdury na wizji. To, co mówisz, jest niezgodne z prawdą. Spójrz na wszystkie statystyki drużyn, które do tej pory prowadziłem. Zawsze miałem najlepszą obronę i drugi najlepszy atak. Nie możesz temu zaprzeczyć - mówił sfrustrowany Allegri.

"Ty widzisz rzeczy abstrakcyjne, a ja widzę konkrety. Masz wszystkie statystyki, spójrz na nie choć raz"

Dziennikarz próbował odpowiedzieć włoskiemu trenerowi, ale ten nie dopuścił go do słowa i coraz ostrzej wypowiadał się na temat przedstawiciela mediów.

- Moje drużyny zawsze strzelały 70-80 bramek w sezonie. Wy skupiacie się na gadaniu o niczym konkretnym, ja natomiast opieram swoje wywody na liczbach. I to właśnie nas różni. Wiem, że musicie siedzieć i rozmawiać o niczym, by jakoś wypełnić ten czas, ale ja nie muszę. Wyobraziłeś sobie to, stworzyłeś historię, a potem ją rozpowszechniłeś. Ty widzisz rzeczy abstrakcyjne, a ja widzę konkrety. Masz wszystkie statystyki, spójrz na nie choć raz. W piłce nożnej liczy się tylko jedna rzecz: wygrywanie meczów. Nie ma znaczenia, czy jest to 1:0, czy 5:0 - zakończył.

To nie pierwszy raz, kiedy Allegri nie utrzymał nerwów na wodzy. Podczas meczu z Fiorentiną (1:0) jeden z kibiców na trybunach zaczął gwizdać na Moise Keana i Mattię De Sciglio, a w ich obronie stanął właśnie szkoleniowiec. Po chwili nie wytrzymał i krzyknął do fana: "Zamknij się i zejdź na dół".

Już 23 lutego Juventus rozegra rewanż z FC Nantes, tym razem na stadionie rywala. Włosi muszą wygrać ten mecz, by awansować do 1/8 finału LE. Początek spotkania o godzinie 18:45.