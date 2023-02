Wściekli kibice Pogoni mają dość. Żądają zwolnienia trenera. "Pakuj walizki!"

Sobotnia porażka 0:2 w Białymstoku z Jagiellonią przelała czarę goryczy wśród kibiców Pogoni Szczecin, którzy po spotkaniu głośno domagali się dymisji trenera. Z tego powodu doszło nawet do opóźnienia konferencji prasowej z udziałem Jensa Gustafssona. Portowcy w tym roku jeszcze nie wygrali meczu i osuwają się w ligowej tabeli. Do podium tracą już sześć punktów.

Katastrofa w defensywie. Pogoń straciła najwięcej bramek w lidze

Kibice Pogoni Szczecin mogli na Podlasiu przeżywać "dzień świstaka". Podobnie jak przed tygodniem u siebie ze Śląskiem dominowali i wydawało się, że kwestią czasu jest strzelenie przez nich gola. To się jednak nie udało i na przerwę schodzili z bezbramkowym remisem. Po zmianie stron obudziły się demony wiosny. Goście stracili najpierw pierwszego gola, a w późniejszej drugiego. W międzyczasie oczywiście nadal pudłowali. Nie udało im się zdobyć bramki, mimo że oddali 20 strzałów, z czego siedem było celnych.

Rażąca nieskuteczność, choć frustrująca, byłaby jeszcze do zaakceptowania, gdyby nie postawa defensywna zespołu. Pogoń w trzech meczach na wiosnę zdobyła raptem punkt, ale w dodatku straciła aż siedem bramek (sześć z nich w drugiej połowie), co sprawia, że ich defensywa jest najgorsza w lidze. W 20 meczach pozwolili rywalom strzelić 32 gole, a w całym poprzednim sezonie stracili o jedną bramkę mniej! Dla porównania wyprzedzające Pogoń drużyny mają na swoim koncie kolejno: Widzew - 21, Lech - 17, Legia - 22, Raków - 13.

"Szwecja już czeka, Gustafsson Szwecja już czeka" i "Pakuj walizki, Gustafsson pakuj walizki" - takimi okrzykami, według Daniela Trzepacza z portalu "pogonsport.net.pl" kibice ze Szczecina pożegnali swój zespół oraz trenera. Jens Gustafsson został trenerem Pogoni Szczecin latem poprzedniego roku. Zastąpił na tym stanowisku Kostę Runjaicia, który pracował tam blisko pięć lat. Niemiec, który przeniósł się do Legii Warszawa, stawiał na szczelną defensywę, przez co Szwed wypada w tym porównaniu jeszcze gorzej.

Jesień w wykonaniu Portowców pod wodzą Gustafssona była nawet obiecująca. Zespół co prawda szybko odpadł z eliminacji Ligi Konferencji Europy z Brondby IF, ale cały czas trzymał się blisko czołówki. Jednak start rundy wiosennej jest koszmarny, a od początku listopada Pogoń wygrała raptem jeden mecz z sześciu, tracąc przy tym aż 13 bramek. Do zwolnienia Gustafsson przez władze jeszcze daleka droga, ale 44-latek musi szybko znaleźć odpowiednią drogę do poprawy wyników.