Legia się cieszy, Raków znów traci punkty. Papszun ma duży problem. To już 270 minut!

Mecz w Mielcu ze Stalą miał być poważnym egzaminem lidera ekstraklasy. Raków przeciwko Warcie Poznań (1:1) i Piastowi Gliwice (1:0) zdobył wprawdzie cztery punkty, ale trudno mówić, żeby gra drużyny Marka Papszuna wyglądała dobrze. Stal z kolei do tej kolejki tylko dwukrotnie przegrała na własnym obiekcie (z Legią Warszawa i Widzewem Łódź), a potrafiła odebrać punkty m.in. Lechowi Poznań i Pogoni Szczecin. W piątek do tego grona dołączył Raków, remisując w Mielcu 0:0.

Marek Papszun ma problem, Raków wiosną nie strzelił jeszcze gola z gry

- Jest kiepsko - może sobie powiedzieć trener Rakowa Marek Papszun, gdyż jego drużyna notuje wiosną falstart. Choć Raków jesienią wyrobił sobie bezpieczną przewagę, by w razie takich niepowodzeń, jak to piątkowe, nie bić na alarm, to duży powód do niepokoju pod Jasną Górą istnieje. Wystarczy jedna statystyka - Raków Częstochowa w trzech wiosennych meczach (przez 270 minut, czyli 4,5 godziny) nie strzelił ani jednego gola z gry!

Do tej pory częstochowianie ratowali się stałymi fragmentami gry - przeciwko Warcie jedynego gola zdobyli po rzucie rożnym i główce Stratosa Svarnasa, z kolei w meczu z Piastem jedyna bramka padła po rzucie wolnym i samobójczym trafieniu Jakuba Czerwińskiego.

Jak było w Mielcu? Do przerwy dobre tempo gry z obu stron, ale brak klarownych sytuacji - Raków oddał tylko cztery strzały, w tym jeden celny, wykręcając współczynnik expected goals (xG) na marnym poziomie - 0,11.

W drugiej połowie Raków zdołał zdominować Stal i zamknąć ją na jej połowie. Cóż jednak z tego, skoro dalej w żaden sposób nie przekładało się to na okazje bramkowe. Goście rozgrywali piłkę długo, ale w dość wolny i czytelny sposób, przez co mimo dużej przewagi w posiadaniu piłki ich ofensywa nie była groźna dla bramki Bartosza Mrozka. Na naprawdę groźną szansę trzeba było czekać aż do 87. minuty, gdy po dośrodkowaniu Patryka Kuna niecelnie główkował z bliska Sebastian Musiolik.

Jeśli jednak spojrzymy na kontrę częstochowian z 60. minuty, nie możemy być zdziwieni. Mimo że Władysław Koczerhin, Giannis Papanikolaou i Ivi Lopez wyszli we trzech, akcja nie zakończyła się nawet groźnym strzałem na bramkę Stali. Próbę Lopeza pewnie obronił Mrozek, a w dodatku Hiszpan został złapany na spalonym.

I znów najbliżej zwycięskiego gola było po stałych fragmentach gry wykonywanych przez Iviego Lopeza. Raz nawet piłka wpadła do siatki po centrostrzale Hiszpana, ale sędzia Daniel Stefański po interwencji VAR słusznie uznał, że będący na spalonym Stratos Svarnas absorbował uwagę bramkarza rywali. W samej końcówce z kolei Lopez ładnie uderzył z rzutu wolnego, ale tym razem dobrą interwencją popisał się Mrozek, któremu udało się ostatecznie zachować czyste konto.

Raków zakończył piątkowy mecz w Mielcu z zaledwie dwoma strzałami celnymi. Łączne 15 prób piłkarzy lidera ekstraklasy przełożyło się na współczynnik xG 0,93, co tylko potwierdza, że strzały podopiecznych Marka Papszuna nie były oddawane z dobrych pozycji.

W całej rundzie wiosennej Raków zaliczył tylko siedem strzałów celnych - trzy z Wartą i po dwa z Piastem oraz Stalą. Jak na zdecydowanego lidera rozgrywek, jest to wynik bardzo słaby i potwierdzający, że częstochowianie nie weszli dobrze w rundę wiosenną. Jeśli Legia Warszawa w niedzielę pokona na własnym stadionie Cracovię, wyścig o mistrzostwo Polski znów nie będzie miał zdecydowanego faworyta. Pięć punktów różnicy między oboma zespołami w perspektywie bezpośredniego przy Łazienkowskiej to nie będzie strata nie do odrobienia dla drużyny Kosty Runjaicia.

Na czym mogą oprzeć swój optymizm kibice Rakowa Częstochowa? Wicemistrzowie Polski wyglądają jeszcze solidniej niż zwykle w defensywie - w Mielcu Vladan Kovacević był praktycznie bezrobotny, a jedyną dobrą sytuację gospodarze wypracowali sobie jedynie raz - gdy w 11. minucie do siatki trafił Koki Hinokio, ale wcześniej przy odbiorze piłki wyraźnie faulował Mateusz Mak. Łącznie Raków w trzech wiosennych meczach stracił tylko jednego gola, ale to na niewiele się zda, jeśli częstochowianie sami nie będą zdobywać bramek.

W kolejnym meczu Raków Częstochowa zmierzy się na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze, a ten mecz odbędzie się w sobotę 18 lutego o godzinie 18:30.