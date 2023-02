Oficjalnie. Koniec problemów Jakuba Świerczoka, wraca do ekstraklasy. "Jestem szczęśliwy"

Jakub Świerczok wraca do ekstraklasy. Polski napastnik wrócił do Zagłębia Lubin, z którym podpisał kontrakt ważny do końca sezonu. - Bardzo się cieszę, że udało się ten węzeł gordyjski rozwiązać i Kuba jest u nas - przekazał Piotr Burlikowski, dyrektor pionu sportowego Zagłębia Lubin.

4 Fot. Kirill Kudryavtsev / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl