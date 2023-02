Pierwsza misja Fernando Santosa. Co selekcjoner robił w Trójmieście?

Fernando Santos we wtorek 7 lutego wylądował w Warszawie i oficjalnie rozpoczął pracę z reprezentacją Polski. Do pierwszego zgrupowania kadry pod jego wodzą zostało nieco ponad pięć tygodni. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że odbędzie się ono w Trójmieście. Ostateczna decyzja zapadnie w poniedziałek - wówczas mija termin zgłoszenia miasta-gospodarza meczu z Albanią (27 marca o 20:45) do UEFA. Stadion Narodowy wciąż mierzy się z wadą konstrukcyjną dachu i w związku z tym gospodarzem meczu ma być gdańska Polsat Plus Arena.

Fernando Santos odwiedził Trójmiasto. Pierwsza wyprawa selekcjonera

W związku z planowanym przeniesieniem meczu, w piątek wczesnym popołudniem selekcjoner reprezentacji zjawił się nad Bałtykiem. Celem wizyty było zbadanie potencjalnej bazy treningowej i hotelowej przed marcowym zgrupowaniem. Jak udało się nam ustalić, sztab kadry rozważa dwie opcje, jeśli chodzi o miejsca treningów - stadion miejski przy Traugutta 29 w Gdańsku oraz obiekty Arki Gdynia przy ulicy Olimpijskiej. Tam też w piątek był sztab szkoleniowy kadry.

Fernando Santos patrzy na ekstraklasę. Kto może mu wpaść w oko?

Na początku Fernando Santos udał się na obiekty przy ulicy Traugutta 29 w gdańskim Wrzeszczu, gdzie na co dzień trenuje Lechia Gdańsk. Portugalczykowi towarzyszyli asystenci oraz team menadżer i rzecznik prasowy kadry Jakub Kwiatkowski. Przedstawiciele federacji na czele z selekcjonerem spędzili w kompleksie około 30 minut i ocenili jakość boiska oraz szatni. Jak przyznali, nie była ona najgorsza, zważywszy na to, że na co dzień odbywają się tam treningi.

Stadion przy Traugutta 29 dnia 10.02.2023 fot. Karolina Jaskulska

W tym miejscu warto dodać, że reprezentacja Polski zna już zapach murawy na starym stadionie Lechii. Kadrowicze często trenują na nim przy okazji pobytów w Trójmieście. Podczas Euro 2012 obiekt był także bazą treningową reprezentacji Niemiec.

Z Gdańska do... Gdyni i hoteli. Drugi punkt wyprawy sztabu

Po inspekcji boisk treningowych w Gdańsku selekcjoner i jego współpracownicy wsiedli do auta i wyruszyli do Gdyni, aby obejrzeć boiska i stadion pierwszoligowej Arki. Auto z selekcjonerem zjawiło się przy ulicy Olimpijskiej tuż po godzinie 15:00. Tam selekcjoner również spędził około 30 minut. Jak potwierdził nam Jakub Kwiatkowski decyzja dotycząca tego, który obiekt będzie bazą treningową kadry w przypadku przeniesienia meczu z Albanią, ma zapaść w przyszłym tygodniu.

Po wizycie w Gdyni Fernando Santos wraz z asystentami rozpoczęli inspekcję bazy hotelowej. Przedstawiciele federacji odwiedzili kilka renomowanych trójmiejskich hoteli, które są rozważane jako miejsca stacjonowania kadry podczas marcowego zgrupowania. Obecnie najpoważniej brana jest kandydatura jednej z sopockich lokalizacji. - Przymierzamy się do Radisson Blu w Sopocie - powiedział nam rzecznik prasowy kadry.

Jak przebiegała wizyta Fernando Santosa w Gdańsku?

13:00 - przyjazd

- przyjazd 13:30 - 14:00 - wizyta na obiektach przy Traugutta 29 w Gdańsku

- wizyta na obiektach przy Traugutta 29 w Gdańsku 14:00-15:00 - podróż do Gdyni

- podróż do Gdyni 15:00 - 15:30 - wizyta na obiektach Arki Gdynia

- wizyta na obiektach Arki Gdynia od ok. 15:30 - wizyty w trójmiejskich hotelach

- wizyty w trójmiejskich hotelach 19:45 - przyjazd na Polsat Plus Arenę w Gdańsku

- przyjazd na Polsat Plus Arenę w Gdańsku 20:30 - Lechia Gdańsk - Widzew Łódź z trybun

- Lechia Gdańsk - Widzew Łódź z trybun ok. 22:30 - zaplanowana podróż powrotna do Warszawy

Wieczorem Fernando Santos zjawił się na Polsat Plus Arenie, która ma być gospodarzem meczu z Albanią. Około 19:45 pod gdańskim obiektem powitali go przedstawiciele Lechii Gdańsk, by obejrzeć pierwszy mecz ekstraklasy pomiędzy Lechią a Widzewem Łódź. Po zakończeniu starcia gdańszczan z łodzianami Santos wróci do Warszawy. W sobotę zjawi się na meczu ligowym Wisły Płock z Lechem Poznań, a w niedzielę obejrzy z trybun spotkanie Legii Warszawa z Cracovią.

Media: Santos spotka się z Lewandowskim. Znamy plany selekcjonera

W poniedziałek PZPN ma podjąć ostateczną decyzję dot. tego, gdzie odbędzie się mecz Polski z Albanią. Patrząc na szczegóły dzisiejszej wizyty selekcjonera w Gdańsku, niemal na 99 procent wydaje się, że będzie to Gdańsk.