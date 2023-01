Media: Kluczowy piłkarz Legii zostaje na dłużej. Kontrakt na lata

Legia Warszawa zakończyła pierwszą część sezonu ekstraklasy na drugim miejscu z 32 punktami i ze stratą dziewięciu punktów do prowadzącego Rakowa Częstochowa. W najbliższych tygodniach i miesiącach zapowiada się spory ruch w Legii, ponieważ kontrakty Josue i Filipa Mladenovicia wygasają z końcem sezonu, a Maik Nawrocki czy Lindsay Rose cieszą się zainteresowaniem innych klubów. Są jednak dobre wiadomości dla Legii.

Paweł Gołaszewski, dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna", poinformował na Twitterze, że Legia Warszawa lada chwila ogłosi przedłużenie kontraktu z Bartoszem Kapustką. Były pomocnik Leicester City zwiąże się ze stołecznym klubem do końca czerwca 2026 roku. Dotychczasowa umowa Kapustka z Legii była ważna do końca sezonu 22/23.

Portal legia.net dodaje, że Artur Jędrzejczyk zwiąże się z Legią umową do końca czerwca 2024 roku. Tym samym potwierdzają się słowa Jacka Zielińskiego, dyrektora sportowego Legii z programu "Transferowy Młyn". - Rozmowy z Arturem Jędrzejczykiem i Bartoszem Kapustką są niezwykle zaawansowane. Jesteśmy bardzo bliscy porozumienia. Nie chcę oczywiście nic deklarować, bo jeśli zadeklaruję, że do takiego porozumienia na pewno dojdzie, to tracę jakąś pozycję w negocjacjach. Jeśli chodzi o zimowe okienko transferowe, to sytuacja jest prosta. Jeżeli ktoś odejdzie, zwolni się miejsce na liście płac i wtedy mogę robić ruchy do klubu. Dużo więcej będzie się działo latem - dodał Zieliński.

Bartosz Kapustka trafił do Legii Warszawa w sierpniu 2020 roku na zasadzie wolnego transferu z Leicester. Od tej pory polski pomocnik zagrał w 59 meczach Legii, w których zdobył pięć bramek i zanotował sześć asyst. Liczby Kapustki z tego sezonu to 19 spotkań, jeden gol i dwie asysty.

Z kolei Artur Jędrzejczyk wrócił do Legii Warszawa w styczniu 2017 roku, opuszczając rosyjski Krasnodar za 900 tys. euro. Wcześniej grał dla Legii w latach 2006-2013, a od 2007 do 2010 roku przebywał na wypożyczeniach w GKS-ie Jastrzębie, Dolcanie Ząbki i Koronie Kielce. Łącznie Jędrzejczyk zagrał niemal 330 meczów w barwach Legii Warszawa.