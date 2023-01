Pół roku i koniec. Wieczysta Kraków rozwiązała kontrakt z dużym nazwiskiem

Wieczysta Kraków dokonała kilkunastu transferów w trakcie letniego okna przed sezonem 22/23. W tym gronie znalazł się m.in. Michał Mak, Hiszpan Manuel Torres, Ukrainiec Denys Faworow, Daniel Hoyo-Kowalski czy Błażej Augustyn. Mimo tylu ruchów zespół prowadzony przez Dariusza Marca zajmuje trzecie miejsce z 34 punktami i traci trzy punkty do prowadzącego ŁKS-u Łagów. Wieczysta rozstała się z jednym z zawodników przed drugą częścią sezonu.

Wieczysta Kraków rozstała się z Błażejem Augustynem. Po niemal siedmiu miesiącach

Wieczysta Kraków poinformowała w oficjalnym komunikacie o odejściu Błażeja Augustyna. Kontrakt doświadczonego defensora z klubem został rozwiązany za porozumieniem stron. Umowa Augustyna pierwotnie była ważna do końca sezonu 22/23 z opcją jej przedłużenia o dodatkowy sezon. Tym samym Augustyn kończy grę w Wieczystej Kraków, gdzie wystąpił w dziewięciu meczach, licząc rozgrywki III ligi oraz Pucharu Polski. Wcześniej stracił dwa miesiące z powodu kontuzji, której doznał na początku września.

Błażej Augustyn występował wcześniej w takich klubach jak Bolton Wanderers, Legia Warszawa, Rimini, Catania, Vicenza, Górnik Zabrze, Heart of Midlothian, Ascoli, Lechia Gdańsk oraz Jagiellonia Białystok. Augustyn rozegrał łącznie aż 120 spotkań w Ekstraklasie. Największe sukcesy święcił w barwach Lechii Gdańsk, gdzie wygrał Puchar Polski w sezonie 18/19, a sezon później triumfował w Superpucharze.

Do tej pory Wieczysta Kraków sprowadziła czterech piłkarzy w zimowym oknie transferowym - Bułgara Simeona Sławczewa (ex Lechia Gdańsk), Karola Danielaka (ex Widzew), Eryka Sobkowa (ex Radunia Stężyca) oraz Holendra Hennosa Asmelasha (ex ADO Den Haag). Wieczysta zagra pierwszy mecz w drugiej części sezonu 4 marca. Wtedy zespół prowadzony przez Dariusza Marca zmierzy się z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.