Pokaz mocy Rakowa. Rozbił drużynę, która ośmieszyła Lecha w el. LM

Raków Częstochowa zakończył zgrupowanie w Holandii i jak większość zespołów ekstraklasy przeniósł się do Turcji. Tam również lider polskiej ligi ma zaplanowane sparingi z wymagającymi przeciwnikami. W piątek piłkarze Marka Papszuna zmierzyli się z Karabachem Agdam.

Raków wygrał ze zmorą polskich klubów

Spotkanie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem polskiego zespołu. Już w 10. minucie Ivi Lopez po dwójkowej akcji z Patrykiem Kunem wyprowadził swój zespół na prowadzenie uderzeniem zza pola karnego. Azerska ekipa od razu ruszyła do odrabiania strat, ale do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie. Druga połowa zaczęła się od mocnego uderzenia, bo już w 47. minucie wynik podwyższył Vladislav Gutkovskis, który w końcówce meczu trafił do siatki ponownie i Raków pokonał Karabach 3:0.

Przypomnijmy, że latem Karabach był rywalem Lecha Poznań w I rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Lech wygrał 1:0, ale na wyjeździe został rozbity aż 1:5. Karabach to zmora polskich klubów, bo oprócz Lecha również Wisła Kraków, Piast Gliwice i Legia Warszawa rywalizowały z azerskim zespołem w europejskich pucharach. Lechowi jako jedynemu udało się wygrać mecz, ale nikomu nie udało się przejść dalej. Karabach jest zdecydowanym liderem ligi azerskiej (50 pkt na 54 możliwe z siedmioma punktami przewagi nad wiceliderem), w dodatku zagra na wiosnę w Lidze Konferencji Europy - zmierzy się w play-offach z belgijskim KAA Gent. Karabach na jesień grał w Lidze Europy, gdzie zajął 3. miejsce w grupie z 8 pkt - wyprzedził Olympiakos (2 pkt), a grupę wygrał Freiburg (14 pkt), przed Nantes (9 pkt).

Podczas gdy piłkarze Rakowa przygotowują się do kolejnej rundy, klub przeprowadza transfery. Do zespołu dołączyli już Jean Carlos z Pogoni Szczecin i Adrian Gryszkiewicz z S.C. Paderborn. Za to z zespołem najprawdopodobniej pożegna się Deian Sorescu. W ostatnich tygodniach z Rakowa odeszli też Fabio Sturgeon, Daniel Szelągowski oraz Igor Sapała.

Raków jest na bardzo dobrej drodze do tego, żeby po raz pierwszy w swojej historii zdobyć mistrzostwo Polski. Drużyna Marka Papszuna ma aż dziewięć punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa. Do końca sezonu zostało 17 kolejek. Raków wróci do gry 28 stycznia. Zagra na wyjeździe z Wartą Poznań.