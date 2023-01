"Wszystko wyhamowało". Lechia Gdańsk nie zmieni prędko właściciela

Adam Mandziara jeszcze w trakcie rundy jesiennej poinformował za pośrednictwem Instagrama, o rezygnacji z funkcji prezesa rady nadzorczej Lechii Gdańsk. "To kolejny krok i konsekwentne działanie w kierunku sprzedaży klubu" - czytamy w oświadczeniu działacza. Wspomniany krok miał miejsce 12 września 2022 roku, od tamtej pory nic się w tej sprawie nie zmieniło. Poza jednym. Lechia, która na wiosnę grała o europejskie puchary, pół roku później musi walczyć, by nie spaść z ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Lechia Gdańsk nie zostanie sprzedana?

Co prawda już wówczas Mandziara pisał, że finalizacja sprzedaży nie będzie taka prosta, ale kibicom zespołu wydawało się, że wszystko zmierza ku lepszemu, chociaż niewiele na to wskazywało. - Muszę przyznać, że nie jesteśmy tak daleko, jak byśmy chcieli. Lechię Gdańsk planujemy sprzedać komuś, kto będzie w stanie zabezpieczyć dalszy rozwój klubu. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedniej propozycji, którą można z czystym sumieniem przyjąć - grzmiało z postu na Instagramie prezesa zarządu Lechia Rights Management.

W najnowszym wywiadzie udzielonym "Przeglądowi Sportowemu" Adam Mandziara, stwierdza, że sprawa jeszcze bardziej wyhamowała. - Powiedzieliśmy, że jeśli znajdziemy wiarygodnego inwestora, który pomoże klubowi wejść na wyższy poziom, to sprzedamy. Na takie coś czekamy. Na razie wszystko wyhamowało, myślę, że gdybyśmy mieli kilka punktów więcej, to nawet teraz trwałyby rozmowy z potencjalnym inwestorem. Jesteśmy jednak w takiej sytuacji, a nie w innej, musimy się odbić w górę tabeli - mówił 56-latek.

Zdaniem najdłużej urzędującego prezesa klubu w XXI wieku, na przeszkodzie stoją wyniki, osiągane w tym sezonie przez zespół z Gdańska. Jednak zdaniem portalu Weszło, jest to zwykła wymówka, mająca odwrócić uwagę od niekompetencji obecnego zarządu, który nie potrafi znaleźć nowego właściciela. - Na przełomie lata i jesieni władze Lechii wciskały kit, że sprzedaż klubu jest na poziomie "zabezpieczania umów" a "wizja rozwoju organizacji leży w gestii nowego właściciela" - czytamy w artykule.

- To, że nie chcemy sprzedawać klubu w kryzysie, to jedno. Po drugie to nie jest tak, że lepiej kupować klub, który jest na 16. miejscu w tabeli. Bo jeśli klub spadnie, to straci się około 5 mln euro dochodu, czyli ponad 20 mln złotych. Nie ma się też gwarancji, na szybki powrót do Ekstraklasy, co obserwujemy teraz np. w Wiśle Kraków. To nie jest tak, że negocjatorzy z zadowoleniem patrzą na naszą sytuację, bo spadek jest za dużym ryzykiem - tłumaczy się Adam Mandziara.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pomimo różnych zawirowań Lechia Gdańsk postanowiła solidnie wzmocnić pierwszy zespół. Po przyjściu Jakuba Bartkowskiego z Pogoni Szczecin i wzmocnieniu prawej obrony, władze klubu zdecydowały się na pozyskanie napastnika. I to nie byle jakiego, bo doskonale znanego w Trójmieście Kevina Friesenbichlera. 28-latek grał w barwach Lechii już w sezonie 2014/15, a ostatnio strzelał gole w Lidze Konferencji Europy w barwach RFS Ryga.

Lechia Gdańsk po rundzie jesiennej, w której zmieniła trenera i długo okupowała miejsce w strefie spadkowej, zajmuje 14. miejsce, lecz ma tylko jeden punkt przewagi nad Piastem Gliwice, znajdującym się na pierwszym miejscu zagrożonym degradacją. Trenerem Lechistów od 19 września 2022 roku jest Marcin Kaczmarek, który zastąpił na stanowisku Tomasza Kaczmarka.