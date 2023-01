Jest chętny na transferowy niewypał Lecha Poznań. Aż trudno w to uwierzyć

Przed tym sezonem wiadomo było, że Lech Poznań będzie rywalizował na trzech frontach - zarówno w polskich, jak i europejskich rozgrywkach. W związku z tym już latem władze klubu zdecydowały się na wypożyczenie Artura Rudko z Metalista Charków. Tylko że Ukrainiec nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a mistrzowie Polski bardzo szybko pożałowali decyzji o jego sprowadzeniu. Rudko fatalnie zagrał w dwumeczu z Karabachem Agdam (2:5) w eliminacjach Ligi Mistrzów i znacznie przyczynił się do porażki Lecha. Jego błędy wyeliminowały również klub z rywalizacji o Puchar Polski. Nic dziwnego, że coraz więcej mówi się o odejściu golkipera. Niewykluczone, że stanie się to już tej zimy.

Artur Rudko może odejść z Lecha Poznań. Zainteresowanie bramkarzem wyraził izraelski klub

Jak się okazuje, Artur Rudko sam doskonale zdaje sobie sprawę, że w Poznaniu mocno rozczarował i nie jest to dla niego najlepsze miejsce do gry. Już kilka tygodni temu media informowały, że Ukrainiec podjął decyzję o opuszczeniu klubu i poinformował o tym działaczy.

Jak donosi izraelski portal one.co.il, Ukrainiec nie musiał długo szukać zatrudnienia. Jego usługami zainteresował się Beitar Jerozolima. Co więcej, klub miał już nawiązać kontakt z władzami Lecha w sprawie transferu i aktualnie prowadzą zaawansowane rozmowy. Izraelska drużyna zajmuje aktualnie szóste miejsce w lidze z dorobkiem 20 punktów, a do prowadzącego Maccabi Hajfa traci aż 25 punktów.

Niewykluczone, że już w najbliższych dniach transfer zostanie sfinalizowany. Tym bardziej że Lech nie zamierza stawać na drodze bramkarzowi. Jego pensja znacznie obciąża budżet drużyny, a na dodatek w styczniu 2023 roku mistrzowie Polski sprowadzili już następcę Rudki, Dominika Holca ze Sparty Praga.

Rudko wystąpił w zaledwie ośmiu spotkaniach w barwach Lecha - w trzech zachował czyste konto. Ostatnim meczem, w którym zagrał, było starcie drugiej rundy Pucharu Polski, w którym drużyna Johna van den Broma przegrała aż 1:3 ze Śląskiem Wrocław. Ukrainiec popełnił błędy przy dwóch golach, za co krytykowały go nie tylko media i kibice, ale również szkoleniowiec Lecha.

- Widziałem to, co wy widzieliście. Nie pomógł nam. (...) Dla Artura nie ma wymówek. Pierwszy i drugi gol go obciążają - powiedział van den Brom. Tomasz Hajto ostrzej skomentował występ Ukraińca i nazwał go "koniem trojańskim w Lechu Poznań". Teraz wydaje się, że półroczna przygoda Rudko z ekstraklasą dobiega końca.

Lech Poznań zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów. Do prowadzącego Rakowa Częstochowa tracą już 13 punktów. W pierwszym spotkaniu rundy wiosennej mistrzowie Polski zmierzą się ze Stalą Mielec. Mecz zaplanowano na 27 stycznia. Początek o godzinie 20:30.