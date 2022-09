Australia zmienia zdanie ws. Djokovicia. Wielka szansa dla Serba

Novak Djoković nadal nie jest zaszczepiony i przez to nie mógł wziąć udziału w Australian Open na początku tego roku. Zamiast udać się na korty, Serb został zatrzymany, przewieziony na kwarantannę, a później deportowany z kraju. Z tego samego powodu nie mógł także wystąpić na niedawno zakończonym US Open. Władze Stanów Zjednoczonych nie udzieliły mu wizy.

Novak Djoković może zagrać na najbliższym Australian Open

Choć do kolejnej edycji Australian Open jeszcze trochę czasu (rozpocznie się w styczniu 2023 roku), wielu fanów i ekspertów zastanawia się, czy Djoković tym razem zagra na tym wielkoszlemowym turnieju. Jak informuje The Sun, jest to możliwe. Zdaniem dziennikarzy, rząd Australii zezwoli Serbowi na wjazd do kraju, jeśli złoży prośbę o wizę. Decyzja dotycząca tenisisty nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale w ostatnich tygodniach zmieniły się zasady dotyczące certyfikatów covidowych. Teraz podróżni, którzy zechcą wjechać do Australii, nie muszą już pokazywać dowodu szczepienia. W związku z tym, szansę Serba na występ w Melbourne znacząco wzrosły.

Anglicy uważają, że działacze Australian Open mają nadzieję na powrót Djokovicia. Serb jest jednym z najlepszych tenisistów w historii i do tej pory wygrał już 21 turniejów wielkoszlemowych, z czego aż dziewięciokrotnie triumfował w australijskich zawodach. Jeśli ostatecznie weźmie udział w Australian Open, może zrównać się z Rafaelem Nadalem pod względem wygranych turniejów Wielkiego Szlema. Obecnie Hiszpan ma ich na koncie 22.

Novak Djoković ostatni raz na kortach pojawił się w lipcu tego roku. Wówczas wziął udział w Wimbledonie i ostatecznie go wygrał. W finale pokonał 3:1 (4:6, 6:3, 6:4, 7:6) Nicka Kyrgiosa. Był to siódmy triumf Serba w tym wielkoszlemowym turnieju.

