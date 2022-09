Legia zrezygnowała z 18-letniego Polaka. Ten trafił do Lazio Rzym

Włochy są coraz popularniejszym kierunkiem wśród młodych polskich piłkarzy. W przeszłości na transfer na Półwysep Apeniński w młodym wieku decydowali się między innymi Paweł Dawidowicz czy Szymon Żurkowski. Teraz w Primaverze zagra 18-letni Filip Jurczak.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka o swoim wąsie. „Kama się wkurzyła, a teraz jestem Artur Gustavo Gavilia Szpilka"

Lazio Rzym pozyskało młodego Polaka. Zrezygnowała z niego m.in. Legia Warszawa

W niedzielę agent obrońcy urodzonego w 2004 roku poinformował o jego przejściu do Lazio Rzym. Wcześniej Jurczak występował w młodzieżowych drużynach Legii, jednak niedawno rozstał się ze stołecznym klubem. Pozwoliło mu to na wymarzony wyjazd do Włoch.

Legia, shit happens. Reakcja Runjaicia mówi wszystko

„Z przyjemnością ogłaszam transfer Filipa Tomasza Jurczaka, Polaka z rocznika 2004, byłego środkowego obrońcy Legii Warszawa, do S.S. Lazio Primavera. Świetny klub dla chłopaka z wielkim potencjałem. Gratulacje Filip" - oświadczył agent zawodnika.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Lazio Rzym nie było jedynym klubem zainteresowanym pozyskaniem Jurczaka. W czerwcu stoper wraz z dwoma graczami Górnika Zabrze - Tymonem Kłosowiczem i Dawidem Łąckim - udali się na testy do Napoli. Ostatecznie klub Piotra Zielińskiego nie zdecydował się na angaż młodzieżowców, a wolny już wtedy Jurczak dalej szukał pracodawcy zagranicą.

To może być sensacja w kadrze Michniewicza. Nowy lider Lecha, życiowa forma

Tym samym Jurczak poszedł śladami Szymona Czyża, który cztery lata temu również trafił do Lazio. Przygoda obecnego gracza Rakowa Częstochowa z rzymianami nie była jednak zbyt udana. Rok temu wrócił do Polski i podpisał kontrakt najpierw z Wartą Poznań, a później zasilił szeregi wicemistrza Polski.