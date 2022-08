Oficjalnie. Lechia poinformowała o transferze zawodnika z Legii

Joel Abu Hanna trafił do Legii Warszawa w lipcu 2021 roku. Kibice stołecznego klubu wiązali z nim ogromne nadzieje, ale rzeczywistość okazała się zgoła inna. Poprzedni sezon nie był udany dla izraelskiego obrońcy. Częściej niż na boisku 24-latek przebywał u fizjoterapeutów. Kontuzja łąkotki lewego kolana wyeliminowała go z gry na kilka miesięcy. Piłkarzowi udało się rozegrać zaledwie dziesięć spotkań we wszystkich rozgrywkach. Po sezonie władze warszawskiej drużyny podjęły decyzję o jego wypożyczeniu.

Lechia Gdańsk potwierdza. Joel Abu Hanna wypożyczony z Legii Warszawa

O możliwym transferze Abu Hanny mówiło się już od kilku tygodni. W ostatnich dniach do tych doniesień odniósł się Kosta Runjaić. - Joel Abu Hanna nie jest gotowy, by grać w każdym meczu. Chcemy, by rozwijał się, w związku z tym mamy zamiar go wypożyczyć. Wydaje mi się, że to sytuacja win-win, dla obu stron będzie to korzystne rozwiązanie - stwierdził trener stołecznego klubu.

Media donosiły, że dojdzie do transferu wewnątrz ekstraklasy i Izraelczyk trafi do Lechii Gdańsk. Informacje te w sobotę oficjalnie potwierdził klub z Trójmiasta. "Legia Warszawa oraz Lechia Gdańsk doszły do porozumienia, na mocy którego Joel Abu Hanna spędzi w gdańskim klubie rozgrywki w sezonie 2022/2023. Piłkarz może występować na środku obrony w formacji z trzema lub czterema obrońcami, a także na lewej stronie bloku defensywnego. Nowy obrońca będzie występował z numerem 97" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Głos w sprawie transferu zabrał także Tomasz Kaczmarek. - To zawodnik, który może zagrać spokojnie na trzech pozycjach. Ma bardzo dobrą lewą nogę i wyprowadzenie piłki. Jest to piłkarz, który pomoże nam odnieść w tym sezonie sukces - podkreślił szkoleniowiec Lechii.

- W końcu dotarłem na miejsce i nie mogę się doczekać, aby zagrać i pokazać się przed Wami. Do zobaczenia już niedługo na stadionie! - z kolei w taki sposób 24-latek przywitał się z kibicami.

Joel Abu Hanna jest pierwszym z zapowiadanych transferów gdańskiego klubu. Kibice są przerażeni słabą postawą piłkarzy w tym sezonie i domagają się wzmocnień. Po pięciu kolejkach ekstraklasy podopieczni Tomasza Kaczmarka plasują się na przedostatniej, 17 pozycji. Na ich koncie są tylko trzy punkty. To efekt jednego zwycięstwa i czterech porażek.

Joel Abu Hanna jest wychowankiem niemieckiego SC Uckerath. Oprócz występów w Legii piłkarz reprezentował barwy m.in. Bayeru Leverkusen, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg i Fortuny Koeln.