Zagraniczne media piszą o transferze Kovacevicia do słynnego klubu. Prezes Rakowa zaprzecza

Vladan Kovacević trafił do Rakowa Częstochowa latem 2021 roku. Bośniak niemal od samego początku stał się kluczową postacią w zespole Marka Papszuna. W poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach - w 16 z nich zachował czyste konto. Został także wybrany najlepszym bramkarzem ekstraklasy. Nic więc dziwnego, że 24-latek wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów. Jednym z głównych kandydatów do zakontraktowania piłkarza jest Benfica Lizbona.

Vladan Kovacević w Benfika Lizbona? Portugalski klub dopełnia formalności. Prezes Rakowa zaprzecza doniesieniom

Pierwsze doniesienia pojawiły się pod koniec lipca. Wówczas zagraniczne media poinformowały, że rozmowy już się rozpoczęły, a Raków nie będzie robił problemów. Później informacje te zdementował Wojciech Cygan. Przewodniczący rady nadzorczej klubu zapewnił, że wicemistrzowie Polski zrobią wszystko, by bramkarz pozostał w zespole. - My wcale nie jesteśmy przymuszeni, by w chwili obecnej sprzedawać zawodników. Na moje wyczucie w chwili obecnej na 90-kilka procent Vladan będzie w meczach jesiennych reprezentował barwy Rakowa Częstochowa - podkreślał w programie na kanale Meczyki.pl na YouTube.

W sobotni poranek nowe informacje w sprawie przyszłości Bośniaka przedstawił portugalski "Record". Zdaniem dziennikarzy zawodnik Rakowa doszedł już do porozumienia z władzami Benfiki w sprawie kontraktu. W ciągu najbliższych dni 24-latek ma udać się do Portugalii i sfinalizować transfer. Zanim jednak dojdzie do podpisania kontraktu z bośniackim bramkarzem, Benfika musi rozwiązać kwestie kadrowe.

Mowa o sprzedaży Heltona Leite. Obecnie Brazylijczyk pełni rolę rezerwowego golkipera. Pierwszym wyborem trenera pozostaje Odisseas Vlachodimos. Transfer Leite ma zostać dopięty w ostatnich dniach okienka transferowego. Wtedy też Kovacević wyruszy do Portugalii.

Jednak takim informacjom zaprzeczył Wojciech Cygan. - Nic mi o tym nie wiadomo, do Rakowa nie wpłynęła jeszcze żadna konkretna oferta - podkreślił prezes klubu, a jego słowa przytoczył Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Póki co Vladan Kovacević pozostaje związany z drużyną wicemistrzów Polski kontraktem ważnym do końca czerwca 2026 roku. Branżowy portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 3 miliony euro.