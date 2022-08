Kosztował Legię ponad milion euro, teraz odchodzi. Runjaić potwierdził. Niewypał

- Lirim Kastrati kosztował milion, 1,5 miliona euro, a gościu nie łapie się nawet w trzeciej lidze - grzmiał Tomasz Sokołowski, były piłkarz Legii Warszawa, w programie Sport.pl LIVE. Droższym piłkarzem w historii Legii był tylko Bartosz Slisz, który odchodził w lutym 2020 roku z Zagłębia Lubin za 1,84 miliona euro. Wiele wskazuje na to, że Lirim Kastrati rozstanie się z Legią na cały sezon 2022/2023.

Kastrati będzie wypożyczony z Legii Warszawa. Runjaić potwierdza transfer czasowy

Kosta Runjaić pojawił się na konferencji prasowej przed meczem ze Stalą Mielec. Trener Legii Warszawa potwierdził, że Joel Abu Hanna i Lirim Kastrati zostaną wypożyczeni przed zamknięciem letniego okna transferowego. - Lirim Kastrati i Joel Abu Hanna nie są gotowi, by grać w każdym meczu. Chcemy ich rozwijać i wypożyczyć. Wydaje mi się, że to sytuacja win-win, dla obu stron będzie to korzystne rozwiązanie - stwierdził trener stołecznego klubu. Pewne jest, że Joel Abu Hanna będzie grał w Lechii Gdańsk.

Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej" zdradził, że Lirim Kastrati trafi na wypożyczenie do ligi węgierskiej. Niewykluczone, że nowym klubem Kastratiego będzie MOL Fehervar. W tym zespole występuje Artem Szabanow, który przebywał na wypożyczeniu w Legii Warszawa w drugiej części sezonu 2020/2021 i zagrał w ośmiu meczach. Fehervar rozpoczął nowy sezon od porażki 0:2 z Paks, wygranej 4:0 nad Honvedem i klęską 0:4 z Ferencvarosem. Fehervar jest też blisko awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, ponieważ wygrał 2:1 pierwszy mecz IV rundy eliminacji z FC Koeln.

Lirim Kastrati trafił do Legii Warszawa we wrześniu 2021 roku za 1,3 miliona euro z Dinama Zagrzeb. Od tego czasu reprezentant Kosowa zagrał w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Legią Warszawa jest ważny do końca czerwca 2025 roku.