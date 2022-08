Klopp zapowiada transfer "last minute". "Mieliście rację, myliłem się"

W poprzednim sezonie Liverpool niemal do samego końca walczył o triumf w Premier League z Manchesterem City. Ostatecznie to drużyna Pepa Guardioli sięgnęła po trofeum. Podobnie było w Lidze Mistrzów. Podopieczni Jurgena Kloppa dotarli do finału rozgrywek - tam musieli uznać wyższość Realu Madryt 0:1. Przed startem kolejnego sezonu władze angielskiego klubu podkreślały, że nie muszą dokonywać wielu wzmocnień, ponieważ posiadają mocny skład.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Klopp przyznaje się do błędu. Liverpool rusza po pomocnika

W związku z tym tego lata do drużyny wicemistrzów Anglii dołączyli zaledwie trzej piłkarze. Mowa o Darwinie Nunezie, Fabio Carvalho oraz Calvinie Ramsay'u. Jednak początek zmagań w lidze pokazał, że brakuje silnego zawodnika w środku pola. Kontuzje wyeliminowały z gry m.in. Thiago Alcantarę i Curtisa Jonesa. Nieobecność wspomnianych piłkarzy była dużym problemem dla szkoleniowca, który miał ograniczone pole manewru i do gry wystawił Jamesa Milnera. Jednak Anglik, ze względy na wiek (36 lat), nie był w stanie wytrzymać kondycyjnie całego meczu.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Zwycięski debiut Casemiro w Man United. Bednarek na ławce czeka na transfer

W związku z tym pojawiło się pytanie, czy wicemistrzowie Anglii powinni zakontraktować nowego pomocnika? O to został zapytany także Jurgen Klopp przed sobotnim spotkaniem z Bournemouth. Wcześniej szkoleniowiec upierał się, że nie ma problemu, ponieważ niedługo wrócą do gry kontuzjowani piłkarze i sytuacja się ustabilizuje. Jednak w ostatnich godzinach Niemiec zmienił zdanie.

- Od wielu miesięcy trwała dyskusja na ten temat. Tak, to ja byłem jedną z osób, która mówiła, że nie potrzebujemy nowego pomocnika. I wszyscy mieliście rację, a ja się myliłem. Teraz ruszamy po pomocnika - powiedział trener, po czym dodał: - Oczywiście zakontraktujemy go, ale musi to być właściwy piłkarz.

Jak na razie nie wiadomo, kto wzmocni zespół Kloppa w środku pola. Do podjęcia decyzji pozostało niewiele czasu, bowiem letnie okno transferowe zamyka się już 1 września.

Chelsea dogadana. Transfer za ponad 80 mln euro. Drugi najwyższy w historii klubu

Początek sezonu nie jest udany dla Liverpoolu. Po czterech kolejkach angielska drużyna zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli z dorobkiem pięciu punktów. Na taką pozycję składają się: wysokie zwycięstwo z Bournemouth 9:0, dwa remisy - z Fulham 2:2 oraz Crystal Palace 1:1 - i porażka z Manchesterem United 1:2.