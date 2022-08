Media: Legia Warszawa oddaje piłkarza do Lechii Gdańsk

Legia Warszawa pomimo niemrawego początku sezonu złapała wiatr w żagle i obecnie zajmuje 3. miejsce w tabeli, notując dwie wygrane i remis w trzech ostatnich meczach. Stołeczna ekipa jest również aktywna na rynku transferowym i w ostatnim czasie dokonała kilku ciekawych wzmocnień.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

"Żenada i kompromitacja" Legii Warszawa. Za mało koszulek w stylu retro

Media: Legia Warszawa chce pozbyć się zawodnika. Interesuje się nim Lechia Gdańsk

Do stołecznego klubu dołączyli Carlitos, Rafał Augustyniak, Paweł Wszołek czy Makana Baku, choć wcześniej wiele mówiło się o słabej kondycji finansowej Legii Warszawa. Teraz działacze drużyny myślą również o odchodzeniu kadry z zawodników, którzy otrzymują mniej szans na grę.

Jak informuje bowiem dobrze zorientowany w transferowych realiach Janekx89, Legia zaoferowała Joela Abu Hannę kilku klubom w Ekstraklasie. Wypożyczeniem zawodnika najbardziej zainteresowana ma być Lechia Gdańsk, ponieważ inne drużyny, które potencjalnie mogłyby go pozyskać, nie mają na to wystarczających środków.

Podobne informacje napływają od Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl. Według niego 24-latek już dziś przejdzie testy medyczne w Gdańsku. Abu Hanna ma zostać wypożyczony na rok.

Izraelczyk dołączył natomiast do Legii w lipcu 2021 roku z Zorii Ługańsk i do tej pory rozegrał w warszawskiej ekipie zaledwie 10 spotkań. Przejście do Lechii zdaje się być jak najbardziej logicznym krokiem dla Abu Hanny. Grając w Fortunie Koeln miał on okazję pracować już z Tomaszem Kaczmarkiem - obecnym szkoleniowcem klubu z Gdańska, a co więcej sporo krytyki spada ostatnio na stopera Lechii Mario Malocę.

Raków i Lech po awansie do fazy grupowej ruszą na zakupy. Imponujące plany

Lechia Gdańsk słabo rozpoczęła za to obecny sezon. Drużyna odpadła już z el. Ligi Konferencji Europy po porażce z Rapidem Wiedeń, a obecnie zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli, choć nadal ma dwa zaległe spotkania do rozegrania. W poprzednim sezonie drużyna z Gdańska była za to 4.