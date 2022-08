Świetna akcja Legii, a tu "żenada i kompromitacja". Kibice są oburzeni

Legia Warszawa przeżywa ostatnio dobry czas. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia po porażce 0:3 z Cracovią wygrał dwa kolejne mecze - 2:0 z Piastem Gliwice i 2:1 z Widzewem Łódź - oraz zremisował 2:2 z Górnikiem Zabrze. Stołeczny klub sprowadził ponownie Carlitosa, a poza tym wydał nową kolekcję koszulek retro - domową z sezonu 93/94 oraz domową i wyjazdową z sezonu 95/96. Tą akcją zachwycali się nie tylko kibice Legii, ale też fani Wisły Kraków czy Lecha Poznań.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden z największych transferów Legii to katastrofa. "Gościu nie łapie się w 3. lidze" [Sport.pl LIVE]

Kibice i internauci krytykują akcję Legii Warszawa. Za mało koszulek w sprzedaży. "To żart?"

Legia Warszawa wypuściła pierwszy preorder koszulek retro w środę 24 sierpnia o godzinie 12:00 i dopuściła 500 sztuk do szybkiej sprzedaży. Zainteresowanie kolekcją było na tyle spore, że ta pula rozeszła się w przeciągu kilku minut. Legia potem poinformowała o dalszych krokach ws. kolekcji retro. "W związku z ograniczeniami w dostępności materiału do szybkiej sprzedaży trafiło dziś ok. 500 sztuk. Docelowy preorder pojawi się wkrótce i nie będzie podlegał ograniczeniom" - napisał klub na Twitterze.

Jednocześnie Legia Warszawa poinformowała, że "ze względu na wcześniejsze ustalenia z partnerami zakończono sprzedaż domowej koszulki retro z sezonu 93/94 z logiem FSO". Kibice Legii oraz internauci nie ukrywali swojego oburzenia i krytykowali postawę klubu. "Żenada i kompromitacja", "kompletnie niezrozumiałe", "to żart?", "jakaś paranoja", "jak zirytować kibica, odc. 999" - to część z opinii kibiców na Twitterze.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Legia Warszawa zdobyła jedenaście punktów w sześciu meczach i jest wiceliderem Ekstraklasy. Przed stołecznym klubem znajduje się tylko Wisła Płock, która ma 16 punktów po sześciu spotkaniach. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia zagra w kolejnej kolejce ze Stalą Mielec - to spotkanie odbędzie się w piątek 26 sierpnia o godzinie 20:30.