Barcelona wypchnęła niechcianego gracza. Warunki umowy są dość zaskakujące

Jeszcze parę lat temu Samuel Umititi był uznawany za jednego z najlepszych i najbardziej utalentowanych stoperów na świecie. Wychowanek Lyonu opuścił w 2016 roku macierzysty klub na rzecz FC Barcelony. Wówczas Katalończycy zapłacili za niego 25 milionów euro. Sympatycy hiszpańskiego klubu pokładali we Francuzie ogromne nadzieje. I pierwsze dwa sezony były całkiem udane w jego wykonaniu. Jednak w następnych latach 28-latek częściej niż na boisku, pojawiał się u fizjoterapeutów. Przez kontuzje opuścił ponad 70 spotkań. W minionym sezonie rozegrał tylko jeden mecz. W związku z tym Barcelona podjęła decyzję o wypożyczeniu zawodnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski zaskoczył zachowaniem w debiucie na Camp Nou. "Szybko ogarnął" [Sport.pl LIVE]

Samuel Umititi w Lecce. Zaskakujące warunki wypożyczenia

Jeszcze niedawno media podawały, że Francuz może trafić do Olympiakosu Pireus. Jednak ostatecznie trafi do beniaminka Serie A - Lecce. Jak poinformował w czwartek Fabrizio Romano, dziennikarz bardzo dobrze zorientowany na rynku transferowym, doszło już do ostatecznego porozumienia pomiędzy klubami. "To już oficjalne i zakończone. Samuel Umtiti opuszcza Barcelonę i udaje się na wypożyczenie do Lecce" - napisał Włoch na Twitterze.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Aktorka porno skomentowała zdjęcie Jamesa Rodrigueza i ruszyła lawina spekulacji

Romano podał także więcej szczegółów na temat warunków kontraktu. Są one dość zaskakujące i rzadko spotykane. "Włoski klub będzie płacił tylko niewielką część pensji piłkarza. Z kolei Barcelona otrzyma premię za każdy mecz, w którym wystąpi 28-letni zawodnik" - czytamy na profilu dziennikarza. Nie wiadomo jednak, jaką część wynagrodzenia dokładnie będzie płacić Lecce. Aktualnie Francuz zarabia około sześciu milionów euro rocznie.

Informacje o wypożyczeniu oficjalnie potwierdziła także FC Barcelona. "Umowa wypożyczenia Samuela Umtitiego z Lecce będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku" - czytamy na Twitterze. W dalszym oświadczeniu dodano, że w kontrakcie nie zawarto klauzuli wykupu.

Umititi jest kolejnym wzmocnieniem włoskiej drużyny tego lata. Do beniaminka Serie A dołączyli Mert Cetin, Kristoffer Askildsen, Gianluca Frabotta, Wladimiro Falcone, Lorenzo Colombo, Federico Brancolini, Assan Ceesay, Kristijan Bistrović, Federico Baschirotto i Federico Di Francesco.

Media: Arkadiusz Milik wypożyczony do Juventusu. Jest porozumienie