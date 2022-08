Rafał Augustyniak zaskoczony debiutem w Legii: Do końca nie wiedziałem

W 63. minucie meczu Legii Warszawa z Piastem Gliwice Rafał Augustyniak wszedł na boisko, zmieniając Lindsay'a Rose'a. Dla 28-latka, który dołączył do zespołu kilka dni temu, był to debiut w nowym klubie. Debiut udany, bo Legia pokonała zespół Waldemara Fornalika 2:0 po golach Ernest Muciego i Filipa Mladenovicia.

- Debiut był dla mnie niespodzianką, bo do końca nie wiedziałem, czy będę w kadrze meczowej. W końcu miałem tylko cztery treningi z drużyną, a ponad dwa miesiące pracowałem indywidualnie. Sytuacja na boisku wymusiła jednak tę zmianę, bo Rose doznał kontuzji. Dałem zespołowi tyle, ile mogłem. Cieszę się z debiutu i mam nadzieję, że już niedługo będę w podstawowym składzie - powiedział po meczu Augustyniak.

Augustyniak zadebiutował w Legii

I dodał: - Po zwycięstwie widać duży entuzjazm. Dołączyłem do drużyny po porażce z Cracovią i wtedy widać było złość w zespole. Trener Kosta Runjaić jednak wie, co robi i wie też, że porażki w sporcie się zdarzają. Od początku na odprawach powtarzał, że musimy podnieść głowy, bo dobrze przepracowaliśmy tydzień. To dla mnie szczególnie ważne, bo ćwiczenia indywidualne nigdy nie dadzą tyle, co te z drużyną.

Przez ostatnie trzy lata Augustyniak był zawodnikiem rosyjskiego Uralu Jekaterynburg. Zawodnik zdecydował, że nie przedłuży wygasającego kontraktu. W poprzednich rozgrywkach Augustyniak rozegrał 26 meczów, w których strzelił trzy gole.

- To był bardzo trudny czas. Jestem jednak w niezłej formie. Duża w tym zasługa Łukasza Jędrychowskiego, mojego trenera personalnego, z którym trenowałem trzy razy w tygodniu na siłowni. Miałem też rozpisane treningi biegowe. Wiadomo, że nie zastąpi to treningu z zespołem, ale starałem się na tyle, ile mogłem - powiedział Augustyniak.

I zakończył: - Moja sytuacja rodzinna zmusiła mnie do powrotu do Polski, bo żona jest w ciąży. Również chcę uczestniczyć w wychowywaniu dziecka i cieszę, że wróciłem do ojczyzny i mogę grać w piłkę.

