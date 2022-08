Były piłkarz reprezentacji Holandii oskarżony o poważne przestępstwa. Wpadł w urodziny

David Mendes da Silva piłkarską karierę zakończył w 2015 roku. Jego ostatnim klubem był ateński Panathinaikos, w którym spędził dwa sezonu i zaprezentował się w 38 meczach. Zawodnik, który grał na pozycji pomocnika lub obrońcy, w latach 2007-2009 grał w reprezentacji Holandii, jednak nie odegrał w niej kluczowej roli. W narodowych barwach rozegrał bowiem tylko siedem spotkań.

Mendes Da Silva zatrzymany w dniu swoich urodzin, wpadł przez wypłaty gotówki

Były piłkarz został zatrzymany w czwartek podczas swojej imprezy urodzinowej w Rotterdamie. Według holenderskiego dziennika De Telegraaf 40-latek ma usłyszeć szereg zarzutów, w tym handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy. Nazwisko Da Silvy miało przewijać się w sprawie handlu kokainą na dużą skalę. Według dziennikarzy Holender miał wiedzieć o trwającym śledztwie i chciał uciec z kraju. W tym celu wypłacał duże kwoty gotówki, co od razu zwróciło uwagę służb, które zdecydowały się go aresztować. Były piłkarz w poniedziałek ma stanąć przed sądem, gdzie zostaną mu postawione zarzuty. Jeżeli okażą się one prawdą, zawodnikowi grozi wieloletni pobyt w więzieniu.

Da Silva większość swojej piłkarskiej kariery spędził w Holandii. W 1999 roku został zawodnikiem Sparty Rotterdam, w której rozegrał pięć sezonów. Później na dwa sezony trafił do NAC Bredy, by w 2006 roku przejść do AZ Alkmaar. W barwach tego klubu da Silva wywalczył w sezonie 2008/2009 mistrzostwo Holandii. Kolejny tytuł wywalczył w austriackim Red Bull Salzburg, zostając w sezonie 2011/2012 mistrzem kraju. W 2013 roku przeszedł do Panathinaikosu, by rozegrać w nim dwa sezony i później zakończyć karierę.

