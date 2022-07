Aleksandar Prijović chce, Legia też, ale jest kłopot. Inni dają więcej

O tym, że Aleksandar Prijović może wrócić do Legii Warszawa, kilkanaście dni temu poinformował portal Legia.net. Chociaż warszawiacy rozmawiają z obecnym klubem napastnika - australijskim Western United - to porozumienia wciąż nie ma.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Legii nie pomogła ani sprzedaż Mateusza Wieteski, za którego zarobiła ponad milion euro, ani propozycja wymiany piłkarzy. Warszawiacy zaoferowali Australijczykom trzech zawodników na wymianę za Prijovicia, jednak ci nie byli zainteresowani żadnym z nich.

Sensacja w kwalifikacjach GP Węgier. Pierwsze pole position Russella

Legia nie może znaleźć sposobu na sprowadzenie swojego byłego napastnika, a czas nagli. W piątek zespół Kosty Runjaicia przegrał z Cracovią aż 0:3, a mecz dobitnie pokazał, że drużynie bardzo brakuje napastnika. Co więcej, Prijović ma kilka innych ofert.

Legia wciąż walczy o Prijovicia

Jak poinformował portal Sportowefakty.wp.pl, Serbem interesują się kluby z Turcji, Rosji, Cypru i Grecji. Co więcej, każda z nich jest korzystniejsza finansowo niż ta z Legii. Mimo tego to stołeczny klub pozostaje faworytem w walce o Prijovicia.

Dlaczego? Po pierwsze Serb chce wrócić do klubu, który już zna. Po drugie ambicje Legii mają być takie same jak jego, czyli walka o najwyższe cele. Kluby z innych krajów, które interesują się Prijoviciem, takich zamiarów nie mają. Ciekawostką jest też to, że zawodnik usunął ze swojego konta na Instagramie nazwę australijskiego klubu, którego zawodnikiem wciąż pozostaje. To pokazuje jednak, że Prijović jest już zdecydowany na wyjazd.

Euro 2022 pobiło rekord. Piłkarze nigdy nie mieli tylu widzów na finale

32-latek odszedł z Legii do PAOK-u Saloniki po rundzie jesiennej sezonu 2016/17 za dwa miliony euro. Dwa lata później saudyjskie Al-Ittihad zapłaciło za niego aż 10 mln euro. Po kolejnych 18 miesiącach napastnik wyjechał do Australii. W poprzednim sezonie wystąpił w 27 meczach, strzelając 13 goli.

Przez półtora roku gry w Legii Prijović zdobył dwa mistrzostwa i jeden Puchar Polski. Napastnik zagrał w fazie grupowej Ligi Europy i Ligi Mistrzów. W 72 występach strzelił 24 gole i miał 13 asyst. Prijović jest trzecim piłkarzem, po Leszku Piszu i Jacku Dembińskim, który zdobył dwie bramki w jednym meczu dla polskiej drużyny w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Było to w trakcie wyjazdowego meczu Legii z Borussią Dortmund (4:8).